ABD: Rusya'nın Venezuela'daki varlığına yanıt vermeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO'nun kuruluşunun 70. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Dışişleri Bakanları görüşmesinde Rusya'nın Venezuela'da bulunan askerilerinin de ele alındığını ve Rus askerlerin Venezuela'dan ayrılması gerektiğini tekrarladıklarını söyledi.

Pompeo, "Biz bunu, Rusya'nın dünya genelindeki diğer çabaları bağlamında konuştuk. Ukrayna, Suriye ve Venezuela'daki kötü niyetli faaliyetini, Azak Denizi'nde yaptıklarını görüştük. Her olayda, kolektif bir yanıt vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Venezuela için ABD ve verilecek yanıtı hazır" ifadelerini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, NATO zirvesinde Venezuela'daki Rus askeri varlığının konuşulmasını istediğini ancak Venezuela'nın NATO'nun sorunu olmadığı gerekçesiyle gündem önerisinin reddedildiğini söylemişti.

Geçen hafta Rusya'dan askeri bir heyet Venezuela'ya gelmiş, hükümetle karşılıklı savunma işbirliği konusunu görüşmüştü. ABD yönetimi, Rus askerlerin Venezuela'daki varlığına tepki göstererek "bütün seçeneklerin masada olduğunu" demişti.