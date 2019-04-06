  • BIST 98.783
  • Altın 233,628
  • Dolar 5,6245
  • Euro 6,3083
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

ABD: Rusya'nın Venezuela'daki varlığına yanıt vermeye hazırız

» »
ABD: Rusya'nın Venezuela'daki varlığına yanıt vermeye hazırız
ABD: Rusya'nın Venezuela'daki varlığına yanıt vermeye hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO'nun kuruluşunun 70. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen Dışişleri Bakanları görüşmesinde Rusya'nın Venezuela'da bulunan askerilerinin de ele alındığını ve Rus askerlerin Venezuela'dan ayrılması gerektiğini tekrarladıklarını söyledi.

Pompeo, "Biz bunu, Rusya'nın dünya genelindeki diğer çabaları bağlamında konuştuk. Ukrayna, Suriye ve Venezuela'daki kötü niyetli faaliyetini, Azak Denizi'nde yaptıklarını görüştük. Her olayda, kolektif bir yanıt vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Venezuela için ABD ve verilecek yanıtı hazır" ifadelerini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, NATO zirvesinde Venezuela'daki Rus askeri varlığının konuşulmasını istediğini ancak Venezuela'nın NATO'nun sorunu olmadığı gerekçesiyle gündem önerisinin reddedildiğini söylemişti.

Geçen hafta Rusya'dan askeri bir heyet Venezuela'ya gelmiş, hükümetle karşılıklı savunma işbirliği konusunu görüşmüştü. ABD yönetimi, Rus askerlerin Venezuela'daki varlığına tepki göstererek "bütün seçeneklerin masada olduğunu" demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de iki kadından eski başkan yardımcısı Joe Biden'a suçlama: 'Bize uygunsuz şekilde dokundu'03 Nisan 2019 Çarşamba 09:46
  • ABD Yüksek Mahkemesi: İdam mahkumunun acı çekmeden ölme hakkı yok02 Nisan 2019 Salı 13:46
  • ABD'nin en yüksek dağındaki 66 ton donmuş insan dışkısı açığa çıkacak02 Nisan 2019 Salı 09:06
  • Yolsuzluk skandalında Kanada Başbakanı Trudeau üzerindeki baskı büyüyor30 Mart 2019 Cumartesi 17:08
  • Venezuela'da muhalif lider Guaido 15 yıl süreyle kamuda çalışmaktan men edildi29 Mart 2019 Cuma 09:38
  • Rusya: Venezuela'ya meşru hükümetle ilişkimiz çerçevesinde asker gönderdik28 Mart 2019 Perşembe 14:35
  • NASA 2 ay boyunca otel odasında yatıp 100 bin TL kazanacak gönüllüler arıyor28 Mart 2019 Perşembe 12:51
  • ABD F-35 preojesinde Türkiye'ye alternatif arıyor28 Mart 2019 Perşembe 11:05
  • Pompeo: "Venezüella'da iktidarı değiştirmek için 500 milyon dolar harcayacağız"27 Mart 2019 Çarşamba 22:11
  • Trump'tan tehdit: Rusya'nın Venezuela'dan çekilmesi gerek, her türlü yönteme başvurabiliriz27 Mart 2019 Çarşamba 21:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti