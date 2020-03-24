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ABD savunma bakanı mark esper: "koronavirüs böyle devam ederse harbe hazırlık kabiliyetimizi etkiler"

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ABD savunma bakanı mark esper: "koronavirüs böyle devam ederse harbe hazırlık kabiliyetimizi etkiler"
ABD savunma bakanı mark esper: "koronavirüs böyle devam ederse harbe hazırlık kabiliyetimizi etkiler"

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının öngörüldüğü şekilde yayılmaya devam etmesi durumunda Amerikan ordusunun harbe hazırlık durumunun etkileneceğini bildirdi.

Esper, ülkedeki Kovid-19 salgını ve ABD ordusunun bu konudaki faaliyetlerine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Salgının Amerikan askerleri arasında da yayılmaya devam ettiği hatırlatılarak ordunun harbe hazırlık durumuna ilişkin sorulan bir soruya yanıt veren Esper, "Koronavirüsün askeri olarak harbe hazırlığımıza etki edeceğini görebiliyorum." yanıtını verdi.

Esper, bu konudaki başka bir soruya ise "Eğer bu pandemi, tahmin edildiği ölçü ve çerçeve ile devam ederse, zaman içinde harbe hazırlık kabiliyetimize etki edecektir. Çünkü sonuçta birçok eğitim tatbikatının ölçülerini küçülttük. Tatbikatları askıya alınca bunun harbe hazırlık üzerinde etkisi olur. Ancak ulusal misyonlarımızı yerine getirme konusunda herhangi bir korkum yok." dedi.

ABD ordusunda şu ana kadar 133'ü muvazzaf, 44'ü sivil, 35'i asker ailelerinin üyeleri, 31'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 243 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Dün, ABD Donanması ve Avrupa'daki askerleri arasında yayılan salgından Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansında çalışan sözleşmeli bir personel hayatını kaybetmişti.

ULUSAL MUHAFIZLAR SIKIYÖNETİM İÇİN DEĞİL

Esper, Pentagon'un ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla şu anda kadar 50 eyalette valiliklere lojistik destek sağlamak üzere 7 bin Ulusal Muhafız askerini görevlendirdiğini söyledi.

Bakan Esper, "Bazıların yanlış olarak iddia ettiği üzere bu adım, sıkıyönetim kanunu çerçevesinde atılmış değil. Bizim Ulusal Muhafızlarımızın görevi, seyyar test merkezleri kurmak, yiyecek dağıtmak, kötü durumda olan insanları korumak ve eyalette plan ve koordinasyon konularında yardım etmektir." ifadelerini kullandı.

Trump, dün Anayasanın 32'nci maddesi kapsamında Ulusal Muhafızları aktifleştirdiğini açıklamıştı.

Bu madde, Ulusal Muhafızların, doğal afetlerde ve sivil krizlerde valilere tam zamanlı olarak lojistik ve planlama konusunda destek vermesine olanak tanıyor.

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