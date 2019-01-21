ABD silah ambargosunu kaldırmaya hazırlanıyor

İddiayı Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodulidis gündeme getirdi. KKTC Dışişleri Bakanı Özersay ise geçen hafta ABD’ye yaptığı ziyarette ‘Olası bir karar barışa katkı sağlamaz’ mesajı verdi.

KIBRIS Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD’nin etnik çatışma yaşandığı gerekçesiyle 1987’den bu yana uyguladığı silah ambargosunu çok yakında kaldırmaya hazırlandığını açıkladı. Amerikan AP haber ajansına konuşan Hristodulidis, ABD Kongresi’nde ambargoyu kaldırmaya yönelik sürecin başladığını belirterek, “Silah ambargosunun kaldırılması, Amerikan yönetiminin Kıbrıs’ı çözüm bulunmamış etnik çatışma merkezi olarak görmediğinin göstergesi olacak” diye konuştu.

EN BÜYÜK NEDEN DOĞALGAZ

ABD yönetiminin son dönemdeki tavır değişikliğinin doğu Akdeniz’de son yıllarda keşfedilen büyük miktarlardaki doğalgaz kaynaklarıyla bağlantılı olduğunu vurgulayan Rum Bakan, ABD ve Avrupa ülkelerinin, İsrail ve Mısır’la birlikte yürüttükleri enerji işbirliğine katılmak istediklerini de kaydetti. Rum Bakan, geleneksel müttefikleri Rusya’nın geçen ay yaptığı, “ABD, Kıbrıs’ta Rusya’nın bölgedeki etkinliğine karşı askeri yığınak hazırlığında” uyarısının yersiz olduğunu belirterek, kendi kontrollerindeki liman ve hava üslerini barışçıl amaçlarla birçok ülkeye açtıklarını savundu.

YASA TASARISI HAZIRLANMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD’deki Yahudi lobisinin de desteğini alan Rum yönetimi silah ambargosunun kaldırılması için uzun süredir çalışıyor. Amerikan Temsilciler Meclisi’nde, Demokrat Parti milletvekili David Ciciline’nin ambargonun kaldırılmasına yönelik geçen yıl hazırladığı yasa tasarısı bulunuyor. ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark Alexander Milley, geçen yıl ağustos ayında Kıbrıs Rum yönetiminde ABD ordusu için üs arazisi aramıştı.





