ABD ve İngiltere Yemen'de Husi hedeflerini vurdu, Rusya BM Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

Amerikalı yetkililer, ABD ve İngiliz donanmalarının Yemen'deki Husi hedeflerini vurmaya başladığını açıkladı. Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak Kasım ayından bu yana Kızıldeniz'deki ticari gemileri hedef alıyordu. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husilere yönelik hava saldırıları sonrası Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.
Rus TASS haber ajansına konuşan Rusya'nın BM misyonundan yetkililer toplantının New York saatiyle 10:00'da (TSİ 18:00) başlayacağını söyledi.
Güvenlik Konseyi'nin dün kabul ettiği karar tasarısında Husilerden, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarına derhal son vermesi talap ediliyor.
Tasarı 15 üyeli Konsey'de 11 oyla kabul edilmişti.
Konsey'in daimi üyelerinden Rusya ve Çin çekimser kalmış, Cezayir ve Mozambik ise çekimser kalmıştı.
ABD, Yemen'de Husilere yönelik hava saldırılarında 16 yerde 60'dan fazla hedefin vurulduğunu açıklamış, Husiler ise Kızıldeniz'de "İsrail ile bağlantılı" gemilere saldırmaya devam edeceklerini açıklamıştı.
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