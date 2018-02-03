ABD ve Rusya arasında Soğuk Savaş rüzgarı

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Rusya'nın nükleer gerilimi tırmandırma siyasetinin Amerika'nın nükleer kapasitesini modernize etme gerekliliğini ortaya çıkardığını ve bunu yapacaklarını açıkladı.

Pentagon tarafından oluşturulan ve ABD'nin nükleer kapasitesini anlatan Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nde dikkat çekilen konuyla ilişkin Savunma Bakanlığı Müsteşarı Patrick Shanahan açıklama yaptı.

Shanahan Güçlü bir güvenlik politikası için daha etkin bir caydırıcılık ihtiyacına vurgu yaptı.

Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ülkesinin nükleer silahların etkinliğini azaltmaya çalıştığını ancak 2010 yılındaki Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nden sonra dünyanın farklı bir görünüm aldığını söyledi.

Müsteşar ayrıca ABD'nin denizaltılardan fırlatılan balistik füze harp başlıklarını azaltıp bunun yerine ABD'nin Soğuk Savaş sırasında kullandığı denizden fırlatılan nükleer seyir füzelerini modernize ederek tekrar sahaya çıkaracağını belirtti.

2018 Nükleer Durum İnceleme Belgesi'nde açıklamalarına yer verilen Savunma Bakanı Mattis ise Rusya'nın önce ABD ile birlikte nükleer güçlerini azalttığını ancak Moskova'nın daha sonra stratejik olmayan nükleer silahlarının büyük çoğunluğunu tekrar devreye soktuğunu belirtti. Mattis, "Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve müttefiklerimizi nükleer güçle tehdit etmesi ile birleşince Moskova'nın büyük güç yarışına girmeye karar verdiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.