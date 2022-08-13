ABD, Yemen’de ateşkesin üçüncü kez uzatılması için devrede

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, bu hafta Suudi Arabistan, Umman Sultanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayan bir gezi için Arap Körfezi bölgesine gitti.

Lenderking’in hedefinde, Birleşmiş Milletler'in (BM) aracılık ettiği ateşkesi sürdürmek ve Yemen liderliğindeki çatışmaya kalıcı bir ateşkes ve kapsamlı ve kalıcı bir çözüm yolunu açmak var. Şubat 2022'den bu yana ikinci kez uzatılan ateşkes BM Yemen Temsilcisi Hans Grundberg tarafından formüle ediliyor ve 6 ay sürecek.

Lenderking’in ziyareti, ABD Başkanı Joe Biden'in Suudi Arabistan ziyaretinden bir ay sonra gerçekleşti.

Lenderking CNBC’ye verdiği demeçte şunları söyledi:

“Suudi Arabistan Krallığı, Körfez bölgesindeki tüm ülkeler gibi ABD'nin de hayati bir ortağı. ABD’nin bölgede etkisi azalmadı. Başkan Biden'ın bölgeye yaptığı ziyarette verdiği ana mesaj, ABD'nin burada olduğu ve hiçbir yere gitmediği. Diğer güçlerin de diplomatik ziyaretleri bekleniyor ancak bunlar ABD'nin geri çekilmesi anlamına gelmiyor.”

ABD Temsilcisi birkaç gün önce Yemen'in Washington Büyükelçisi Muhammed el Hadrami ile yaptığı görüşmede Yemenlileri ateşkesi inşa etmeye ve ülkede sekiz yıldır süren çatışmayı sona erdirmek için kalıcı bir anlaşmaya varmaya çağırdı.

2 Ağustos’ta yeniden uzatılan ateşkes 2 Ekim’e kadar geçerli. İran destekli Husi grubu askeri gerginliği azaltmak ve Hudeyde Limanı üzerinden petrol türevlerinin ülkeye girmesi ve Sana Havalimanı’nın açılması da dahil olmak üzere ateşkeste yer alan hükümlere uymadığı için durum kırılgan olarak nitelendirildi. ABD ve Avrupa, BM ateşkesinin altı aydan bir yıla kadar uzatılması ve Husi milislerinin tüm saldırıların durdurulmasını istiyor.