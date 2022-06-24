ABD yönetiminden Havana Sendromu hamlesi: Milyonlarca dolar tazminat ödenecek

ABD yönetimi, yurt dışındaki bazı diplomatlarında ve istihbarat görevlilerinde beyin sarsıntısı ve bilişsel bozukluk gibi ciddi rahatsızlıklara yol açan gizemli Havana sendromu vakalarıyla ilgili adım atmaya hazırlanıyor.

ABD'nin yurt dışındaki diplomatlarını ve istihbarat görevlilerini etkileyen gizemli Havana Sendromu nedeniyle büyük miktarda tazminat ödemeye hazırlandığı ortaya çıktı.

ABD basınının Joe Biden yönetiminden yetkililere ve eski istihbarat görevlilerine dayandırdığı haberlere göre ABD yönetimi, Havana Sendromu'ndan etkilenen kişilere rahatsızlıklarının boyutuna göre 100 bin ila 200 bin dolar arasında değişen tazminatlar ödeyecek.

ABD’DE KRİZE YOL AÇTI

Havana Sendromu, ismini 2016-2017 yıllarında Küba'nın başkenti Havana'da bazı ABD'li ve Kanadalı diplomatlarda görülen gizemli nörolojik rahatsızlıklardan alıyor. O dönemde Havana'daki diplomatlarda baş dönmesi, denge kaybı, duyma ve görme yetisinin kaybolması, bilişsel algı bozukluğu ve endişe gibi semptomlar görülmüş ancak bu vakaların sebebi bulunamamıştı. ABD, Küba’yı diplomatlarına yönelik “sonik saldırılar” düzenlemekle suçlamış, Küba ise suçlamayı reddetmişti.

Daha sonra Güney Amerika, Çin ve Avrupa'da görev yapan bazı ABD'li yetkililerde de benzer semptomların görülmesi, hatta bazılarında travmatik beyin hasarı tespit edilmesi ABD'de büyük kaygı yaratmıştı.

Biden yönetimi üzerinde gizemli hastalıktan etkilenen ABD'lilere destek olunması yönünde baskı son dönemde giderek artıyor.

NEDENİ KESİN DEĞİL

CIA'den bir yetkili, dün yaptığı açıklamada istihbarat örgütlerinin ve Dışişleri Bakanlığı'nın krizin çözümü için beraber çalıştığını duyurdu. Dışişleri'nden yapılan açıklamada da Havana Sendromu nedeniyle beyin sarsıntısı ve çeşitli rahatsızlıklar geçiren görevlilere ödeme yapılacağı bildirildi.

ABD’li uzmanlar, şubatta açıkladıkları raporda Havana Sendromu’nun arkasında darbeli enerji cihazlarının olabileceğini tespit etmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise geçen kasımda yaptığı açıklamada “büyük fiziksel ve psikolojik zarara yol açan bu durumun nedenlerini araştırdıklarını söylemişti.