ABD’de 2 saldırıda 29 kişi öldürüldü, Teksas’taki saldırıya 'terörizm' soruşturması açıldı

Yerel saatle Cumartesi sabah 10:30 sıralarında ABD-Meksika sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı hakkında 'terörizm' soruşturması açıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunun, yakında okula başlayacak çocukları için okul alışverişi yaptığı bilgisi verildi.

Polis, sadece bir şüphelinin gözaltına alındığını, yakalanırken hiç ateş edilmediğini açıkladı. ABD medyası, şüphelinin isminin "Patrick Crusius" olduğunu yazdı.

Yerel medya, Teksas polisine dayandırdığı haberlerinde saldırgan olduğundan şüphelenilen kişinin 21 yaşındaki bir erkek olduğunu, Teksas'ın Dallas şehri yakınlarındaki Allen kasabasında yaşadığını söylüyor. Allen, El Paso'ya yaklaşık bin kilometre uzaklıkta ve ABD-Meksika sınırında yer alıyor.

Saldırganın 20 cinayet suçlamasının yanı sıra nefret suçu ve ateşli silahlar kanununa muhalefetten yargılanabileceği belirtiliyor.

Meksika: Üç vatandaşımız öldü, ABD silah satışını denetlemeli

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebraro, saldırıda en az üç Meksika vatandaşının yaşamını yitirdiğini, 10 yaşında bir kızın da dahil olduğu altı Meksikalının da yaralandığını açıkladı.

Ebraro, ABD'de bulunan vatandaşlarının korunması gerektiğini, aksi takdirde yasal süreçlere başvurabileceklerini aktardı.

ABD'nin silah satışlarını denetlemesini ve nefret suçları konusundaki tutumunu netleştirmesi gerektiğini belirten Dışişleri Bakanı Ebraro "yabancı düşmanı barbarlık" olarak nitelediği saldırının ardından, gerektiği takdirde saldırganın Meksika'ya iadesini talep edebileceklerini söyledi.

Meksika Kuzey Amerika'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Jesus Seade de bu tür saldırılara zemin hazırlayan söylemlerin terk edilmesi çağrısında bulundu.

Saldırı, Kuzey Kaliforniya'daki yaz yiyecekleri festivalinde 18 yaşından küçük bir saldırganın ateş açarak 3 kişiyi öldürmesinden bir hafta sonra yaşandı.

El Paso polis komiseri Greg Allen, bunun bir nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Polis ve FBI, kısa bir süre önce bir internet sitesinde yer alan forumda isimsiz olarak paylaşılan "beyaz ırkçı bir manifestonun" saldırgan tarafından paylaşılmış olabileceğini söylüyor.

Polise saldırıyla ilgili ihbar gelmeden yaklaşık 20 dakika önce 8chan isimli, çoğunlukla aşırı sağ görüşlülerin kullandığı forumda paylaşılan metin, saldırıları "Teksas'ın Meksika ve Latin Amerika kökenliler tarafından işgal edilmesine karşı alınan tavır" olarak tanımlıyor.

4 sayfalık metinde Mart ayında Yeni Zelanda'danın Christchurch kentinde camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren saldırgana da destek veriliyor.

Güvenlik kameralarında, saldırganın siyah bir kıyafet giydiği ve tüfeğini farklı yönlere doğrultarak rastgele ateş açtığı görülüyor.

Güvenlik kamerasında saldırgan içeri girerken görülüyor

Trump: Korkaklık eylemi

ABD Başkanı Donald Trump, El Paso saldırısı sonrası bir tweet atarak "Bugün El Paso'daki saldırı sadece trajik değil, aynı zamanda bir korkaklık eylemi. Bu ülkede bugünkü nefret dolu eylemi kınayan herkesin yanında olduğumu biliyorum. Masum insanları öldürmeyi meşrulaştıracak hiçbir sebep veya bahane olamaz." dedi.

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63,9 B kişi bunun hakkında konuşuyor

Teksas valisi Greg Abbott, saldırı için "Teksas tarihindeki en ölümcül günlerden biri" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, saldırıda hayatını kaybedenlerden üçünün Meksikalı olduğunu söyledi. Polis, ölenlerin kimlikleriyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Saldırı sırasında eşiyle birlikte Walmart'ta olan Kianna Long, "İnsanlar paniklemişti ve koşuyorlardı, birinin ateş ettiğini söylüyorlardı" diyerek o anları anlatıyor:

"Yere yakın koşmaya çalışıyorlardı, bazıları yere düştü."

Reuters haber ajansına konuşan Long, yakınlarındaki müşterilerle birlikte bir depo gördüklerini ve oraya saklandıklarını, bu şekilde yara almadan kurtulduklarını söyledi.

CNN'e konuşan diğer görgü tanığı Glendon Oakly, Walmart'ın yanındaki bir spor mağazasındaydı, önce dükkandan içeri koşarak bir çocuk geldi.

"Çocuk bize Walmart'ta silahlı bir saldırgan olduğunu söyledi. Birkaç dakika için kimse çocuğu ciddiye almamıştı ancak sonrasında sesleri duydum. İlk düşündüğüm, çocukları oradan uzaklaştırmaktı."

Yükselen aşırı sağcı şiddet

Gordon Corera, BBC Güvenlik Muhabiri

El Paso'daki saldırı dünya çapında artan ve endişe yaratan aşırı sağcı şiddet olaylarındaki artış eğiliminin son parçası oldu.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki saldırgan gibi, bu olayda da zanlı belli bir profile uyuyor: Tek başına hareket eden fakat internette şiddeti teşvik eden uluslararası bir alt kültürden beslenen beyaz bir erkek.

Yetkililerin saldırganla bağlantısını kurduğu, internete yüklenen bir belgede toplumdaki nüfusun değiştirildiği savunuluyordu. Teksas'taki saldırgan, nüfuslarının Hispaniklerin kontrolüne gireceğini yazarken Christchurch'teki saldırgan da aynı şeyi Müslümanlar için yazmıştı.

Christchurh örneğinde olduğu gibi Teksas'taki saldırgan da saldırının hemen öncesinde niyetini 8chan adlı internet forumunda paylaştı.

Teksas'taki saldırının ardından bu tür platformların denetlenmesi ve yetkililerin büyüyen bu tehdidi daha ciddiye alması için baskı artabilir.

Ohio'da da silahlı saldırı düzenlendi

El Paso'daki saldırıdan birkaç saat sonra, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde de, polisin verdiği bilgiye göre silahlı bir saldırgan şehir merkezinde etrafa ateş açtı.

Dayton polisi saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını duyurdu. 15 yaralı, hastaneden taburcu edildi.

24 yaşındaki Conor Betts olarak açıklanan saldırgan olay yerinde vurularak hayatını kaybetti. Vali Nan Whaley, saldırganın çelik yelek giydiğini ve üzerinde yedek mühimmat taşıdığını söyledi.

Dayton Polis komiseri Yardımcısı Matt Carper, o sırada yakınlarda devriye gezen polisin olaya hızla müdahale ettiğini ve saldırganı, ateş açmaya başladıktan 1 dakika sonra vurduğunu açıkladı, "Polisin o sırada çok yakında olması büyük şans" dedi.

Saldırganın açtığı ateş sırasında 22 yaşındaki kız kardeşi Megan Betts'i de öldürdüğü belirtiliyor.

Saldırı gece saat 1 sıralarında, yaklaşık 140 bin nüfuslu Dayton şehrinin eski ve turistik Oregon bölgesinde, Ned Peppers Bar'ın önünde düzenlendi. Oregon'da birçok gece kulübü, bar, sanat galerileri ve dükkanlar bulunuyor.

Betts'in saldırıyı tek başına düzenlediği tahmin ediliyor.

Saldırganın motivasyonuyla ilgili henüz herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı söyleniyor. Vali Whaley, "Saldırganın ne düşündüğünü bilmiyoruz" dedi.

Komiser Yardımcısı Carper da, soruşturmanın henüz çok başında olduklarını söyledi.

BBC'ye konuşan görgü tanığı Jae Williams, önünden ateş açılan Ned Peppers Bar'ın hemen yanında bir rap konserinde olduğunu söylüyor:

"Bize hızla binayı boşaltmamız söylendi. Çok şaşırdım. Hızla ve bir tehlike yaşamadan binadan ayrıldık. Oregon'dan da çıkmamız söylendi. Arabama bindim, o sırada birçok polis arabası ve ambulansları gördüm."

Bir başka görgü tanığı da Reuters'a, yakınlardaki bir gece kulübünde eğlenirken silah seslerini duyduğunu anlattı

"Çığlıklar, polis araçları, kaos… Güvenlik görevlileri ve herkes etrafta koşturup insanlara dışarı çıkmalarını söylüyordu. Hepsi garip davranıyordu, kötü bir şey olduğunu anlıyorduk. Sonra dışarı çıkıp caddeye adım attığınız anda, ölüleri görünce, bu sefer farklı bir şey olduğunu görüyorsunuz. Asla yaşamayacağınız, yaşamadığınız ve kimsenin yaşamasını istemeyeceğiniz bir şey."