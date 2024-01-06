ABD'de Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-9 tipi uçağın penceresi havada patladı

Olay nedeniyle ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığı uçak Portland havaalanına acil iniş yaptı

Alaska Havayolları, cuma günü geç saatlerde Kaliforniya'ya gitmek üzere havalanan Boeing 737 Max 9 tipi uçağın bir penceresinin ve gövde parçasının havada patladığını duyurdu.

Kalkıştan yaklaşık altı dakika sonra meydana gelen olay sonucu açılan delik, kabin basıncının düşmesine neden oldu. Uçuş verileri uçağın kalkış yaptığı Portland Uluslararası Havaalanına dönmeden önce 16 bin fite (4 bin 876 metre) tırmandığını gösterdi.

Uçak, Oregon eyaletinin Portland havaalanına acil iniş yaptı. Alaska Havayolları, uçağın 177 yolcu ve altı mürettebatla güvenli bir şekilde indiğini bildirdi.

Ciddi yaralanma yaşanmadı

Yerel medyanın aktardığına göre itfaiyenin müdahalesi sırasında bazı hafif yaralanmalar olay yerinde tedavi edildi; bir kişinin ise tedavi amaçlı götürüldüğü ancak ciddi şekilde yaralanmadığı bildirildi.

Yolcuların çektiği görüntülerde, uçağın sol tarafında yolcu koltuğunun yanında bir delik oluştuğu görülüyor. Videoda yolcuların oksijen maskesi takılı halde koltuklarında oturmaya devam ettiği görülüyor.

KATU-TV'ye konuşan yolculardan Evan Smith patlamanın meydana geldiği anı "Sol arkada büyük bir patlama sesi duyuldu. Bir vınlama sesi ve tüm oksijen maskeleri anında açıldı ve herkes maskeleri taktı." sözleriyle aktardı.

Smith, patladığı sırada camın yanındaki koltukta bir çocuk ve annesinin oturduğunu, çocuğun gömleğinin üzerinden çekildiğini ve uçağın dışına çıktığını bildirdi. Bazı yolcu videolarında ise camın yanındaki koltuğun boş olduğu, mürettebatın da bu yönde bilgi verdiği şeklinde yolcuların iniş sonrasında yaptıkları yorumlar duyuldu.

Filo tam bakıma alındı

Alaska Havayolları İcra Kurulu Başkanı Ben Minicucci yaptığı açıklamada "Bu gece 1282 sefer sayılı uçuşta meydana gelen olayın ardından, 65 adet Boeing 737-9 uçağından oluşan filomuzu geçici olarak yere indirmek gibi ihtiyati bir adım atmaya karar verdik." dedi.

Boeing ile birlikte olayın neden meydana geldiğini çözmeye çalıştıklarını belirten Minicucci, birkaç gün içinde tamamlanması öngörülen tam bakım ve güvenlik incelemelerinin ardından uçakların her birinin hizmete geri döneceğini söyledi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayı soruşturacaklarını açıkladı.

İnternetteki FAA kayıtlarına göre, kazanın yaşandığı uçak iki ay önce montaj hattından çıktı ve sertifikasını aldı. FlightRadar24'e göre ise uçak 11 Kasım'da ticari hizmete girdiğinden bu yana 145 uçuş gerçekleştirdi. Portland'dan yapılan uçuş uçağın gün içindeki üçüncü uçuşu olduğu belirtildi.