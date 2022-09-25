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ABD’de Anlaşılamayan Cisim Paniği

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ABD’de Anlaşılamayan Cisim Paniği
ABD’de Anlaşılamayan Cisim Paniği

Işık saçarak gökyüzünde ilerlerken fark edildi. Görenler ne olduğunu anlayamadı. Kimileri göktaşı kimileri kuyruklu yıldız zannetti. Hatta UFO’ya dahi benzetenler oldu. Fakat gerçek biraz araştırılınca ortaya çıktı.


Gökyüzünde görülen cisim, Falcon 9 isimli bir roketti. Roket, 52 Starlink uydusunu yörüngeye taşıdı.


UFO zannettiler roket çıktı


Uzmanlar, geri gelebilen roketlerin yeryüzüne yakın uçuş yaparak yörünge dışına çıkıp geri döndüğünü açıkladı.


Bu sebeple, ABD’nin Florida eyaletinden fırlatılan roket, Philadelphia eyaletinde çıplak gözle görülebildi.


52 Starlink uydusu, Elon Musk’ın Space X firmasına ait uydulardan yalnızca birisi.


Starlink projesi kapsamında, uydu internet erişimi sağlamak için binlerce uydu yörünge dışına yerleştirilecek.

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