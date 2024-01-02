ABD'de art arda patlamalar!

ABD'nin Manhattan bölgesinde art arda üç patlama meydana geldi. Patlama sonrası binalarda büyük sarsıntı gerçekleştiği bildirilirken acil müdahale protokolü başlatıldı. Patlamaların sebebi henüz bilinmiyor.

Roosevelt Adası'nda meydana gelen patlamanın kaynağı araştırılıyor.

Yetkililerin DailyMail'e verdiği demeçte, ekiplerin patlama ve bina sallanma raporları aldıktan sonra sabah 6'dan kısa bir süre önce bölgeye intikal ettiği öğrenildi.

tfaiye ekiplerinin Roosevelt Adası Köprüsü ve Tramvayı'nın güneyindeki Ana Caddenin 580. bloğuna çağrıldığı ifade ediliyor.

KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Çok sayıda rapora göre itfaiye ekipleri şu anda olay yerinde ve olası patlamanın 'kaynağı bulmaya çalışıyor'.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, soruşturma sürüyor.