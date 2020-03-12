ABD’de Bernie Sanders, Trump’a karşı bayrak yeniden bayrak açtı

Demokrat Parti başkan aday adayı Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders, ön seçimlerde üst üste aldığı yenilgilere rağmen yarıştan çekilme niyeti olmadığını ifade etti.

Geçen hafta 14 eyaletin sandıklara gittiği ‘Süper Salı’da yarıştaki liderliğini eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’a kaybeden Sanders, bu salı yapılan seçimlerde de istediği sonuçları alamayınca makas açıldı. Biden ile Sanders’ın arasındaki fark 150 delegeden fazlaya yükseldi.

Dün, Salı günü aldığı sonuçlarla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Sanders, istedikleri sayılara ulaşamadıklarını kabul ederek, “İyi bir gece geçirmedik” dedi.

Demokrat Parti’nin içinden seçim kampanyasına son vermesi için yapılan baskılara direnen Sanders, ön seçimlerde yarışmaya devam edeceğinin ve bu hafta sonu yapılacak canlı yayın tartışmasına hazırlık yaptığının sinyallerini verdi.

Pete Buttigieg, Amy Klobuchar ve Mike Bloomberg gibi isimlerin yarıştan çekilmesinin ardından bu hafta sonu yapılacak canlı yayın tartışmasında ilk kez Sanders ve Biden sahnede tek başlarına olacak. Sanders, yaptığı konuşmada Biden’a gelir eşitsizliği ve iklim krizi gibi kendi seçmenleri için önemli olan konularda sorular soracağını ifade etti.