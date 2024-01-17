ABD'de çarpıcı analiz: Çin ve Rusya'yı bırakın Türkiye'ye bakın

ABD dış politikasına zaman zaman yön veren Foreign Affairs, "Dünyanın yeni dinamiklerini değerlendirmek için Çin'i ve Rusya'yı bırakın Türkiye'ye bakın" diye yazdı.

ABD'nin dış politikada öncü iki dergisi, Türkiye hakkında çarpıcı analizler yayımlandı.

Foreign Affairs’te yer alan makale “Kendinden Şüphe Eden Süper Güç” başlığını taşıyor.

Yazıda, hala güçlü olan ABD’nin, uluslararası alanda ciddi rakiplerinin olduğu belirtilerek Türkiye’ye dikkati çekiliyor.

Fareed Zakaria tarafından kaleme alınan makalede 30 yıl öncesine göre Türkiye'nin bugün daha zengin, siyaseten daha olgun bir ülke olduğu vurgulandı:

"Dünyada yeni dinamikleri değerlendirmek için Çin'i ve Rusya'yı bırakın, Türkiye'ye bakın. Güçlü ve popüler bir lider tarafından yönetiliyor. En yüksek düzeyde taleplerde bulunulduğunda bile rutin olarak ABD'ye meydan okuyor."

National Interest'ten Türkiye için "iddialı bir aktöre dönüşüyor" vurgusu

Bir başka dış politika dergisi National Interest de “Orta Güçlerin Çağı Geldi” başlıklı makale yayımladı.

Türkiye'nin son dönemde, ABD ve diğer ülkelerin baskılarına boyun eğmeden küresel ve bölgesel hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini yazdı:

"Türkiye, Orta Doğu'da daha bağımsız ve iddialı bir aktöre dönüşüyor, çoklu güç kutuplarının orta güç davranışları üzerindeki etkisini gösteriyor."

Türkiye'nin son dönemde, Orta Doğu, Güney Kafkasya, Orta Asya ve Afrika'daki faaliyetleri, Ukrayna-Rusya ve Filistin-İsrail konusundaki aktif rolüne dikkat çekildi.