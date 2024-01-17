  • BIST 8028.69
  • Altın 1963.852
  • Dolar 30.1259
  • Euro 32.7749
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAUluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları soruşturacak

ABD'de çarpıcı analiz: Çin ve Rusya'yı bırakın Türkiye'ye bakın

» »
ABD dış politikasına zaman zaman yön veren Foreign Affairs, "Dünyanın yeni dinamiklerini değerlendirmek için Çin'i ve Rusya'yı bırakın Türkiye'ye bakın" diye yazdı.
ABD'de çarpıcı analiz: Çin ve Rusya'yı bırakın Türkiye'ye bakın

ABD'nin dış politikada öncü iki dergisi, Türkiye hakkında çarpıcı analizler yayımlandı.

Foreign Affairs’te yer alan makale “Kendinden Şüphe Eden Süper Güç” başlığını taşıyor.

Yazıda, hala güçlü olan ABD’nin, uluslararası alanda ciddi rakiplerinin olduğu belirtilerek Türkiye’ye dikkati çekiliyor.

Fareed Zakaria tarafından kaleme alınan makalede 30 yıl öncesine göre Türkiye'nin bugün daha zengin, siyaseten daha olgun bir ülke olduğu vurgulandı:

"Dünyada yeni dinamikleri değerlendirmek için Çin'i ve Rusya'yı bırakın, Türkiye'ye bakın. Güçlü ve popüler bir lider tarafından yönetiliyor. En yüksek düzeyde taleplerde bulunulduğunda bile rutin olarak ABD'ye meydan okuyor."

National Interest'ten Türkiye için "iddialı bir aktöre dönüşüyor" vurgusu

Bir başka dış politika dergisi National Interest de “Orta Güçlerin Çağı Geldi” başlıklı makale yayımladı.

Türkiye'nin son dönemde, ABD ve diğer ülkelerin baskılarına boyun eğmeden küresel ve bölgesel hedefleri doğrultusunda hareket ettiğini yazdı:

"Türkiye, Orta Doğu'da daha bağımsız ve iddialı bir aktöre dönüşüyor, çoklu güç kutuplarının orta güç davranışları üzerindeki etkisini gösteriyor." 

Türkiye'nin son dönemde, Orta Doğu, Güney Kafkasya, Orta Asya ve Afrika'daki faaliyetleri, Ukrayna-Rusya ve Filistin-İsrail konusundaki aktif rolüne dikkat çekildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD, Nisan 2022'den bu yana ilk defa Rusya'dan petrol aldı11 Ocak 2024 Perşembe 19:06
  • Çetelerin canlı yayın bastığı Ekvador'da ne oluyor?10 Ocak 2024 Çarşamba 22:19
  • Son mahkeme dosyaları da açıldı: Epstein beş yüzden fazla soruyu cevapsız bırakmış10 Ocak 2024 Çarşamba 21:14
  • SEC'in X hesabından yapılan izinsiz paylaşım Bitcoin fiyatını zıplattı10 Ocak 2024 Çarşamba 13:57
  • Boeing, 737 Max 9 uçağındaki 'hatasını kabul etti'10 Ocak 2024 Çarşamba 13:39
  • Yapay zekanın keşfettiği malzeme, bataryalardaki lityum kullanımını önemli oranda azaltabilir10 Ocak 2024 Çarşamba 13:12
  • ABD'nin Gazze'de ateşkese veto savunmasını sadece İsrail destekledi10 Ocak 2024 Çarşamba 11:53
  • WSJ: Elon Musk'ın uyuşturucu kullanımı Tesla ve SpaceX yönetimlerini endişelendiriyor09 Ocak 2024 Salı 18:41
  • Uçuştan çekilen Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçaklarında gevşek parçalar tespit edildi09 Ocak 2024 Salı 13:39
  • Biden'ın konuşması 'Filistin'de ateşkes' çağrılarıyla bölündü09 Ocak 2024 Salı 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti