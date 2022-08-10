ABD'de FBI'ın Trump'ın Florida'daki evini basması Cumhuriyetçileri öfkelendirdi: 'Adalet Bakanı açıklama yapmalı'

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen birçok ismi, Trump'ın, "Demokratların öncülüğündeki bir cadı avının kurbanı" olduğunu savundu.

Trump'la birlikte görev yapan eski Başkan Yardımcısı Mike Pence de FBI'ın baskınına tepki gösterdi.

Baskının kendisini çok kaygılandırdığını vurgulayan Pence, ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın kamuoyunu, niçin böylesi bir yola başvurulduğu konusunda bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

ABD'de Pence'in adı da zaman zaman, Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis ile birlikte 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin muhtemel başkan aday adayları arasında geçiyor.

DeSantis de FBI'ın baskınına tepki gösteren Cumhuriyetçiler arasında.

Demokratlar arasında ise baskını, memnuniyetle karşılayanlar da var, Trump'a desteğin aratabileceğini vurgulayarak Adalet Bakanlığı'nın açıklama yapması gerektiğini isteyenler de.

NBC News televizyonuna konuşan Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, FBI ajanlarının "ziyareti" hakkında önceden bilgi sahibi olmadığını söyledi. Pelosi, "Bir evde arama yapmanızın meşru bir gerekçesi olmalı. Başkan ve eski başkan dahil hiç kimse, hukukun üstünde değildir" dedi.

FBI ve Adalet Bakanlığı açıklama yapmadı

FBI ve ABD Adalet Bakanlığı ise henüz Pazartesi akşamı düzenlenen baskınla ilgili açıklama yapmadı.

Ancak baskının, Trump'ın görevden ayrılmasının ardından bazı resmi belgelerin Washington'dan çıkarılmasıyla bağlantılı olduğu düşünülüyor. FBI'ın, Trump'ın bazı gizli belgeleri Beyaz Saray'dan Florida'daki evine götürüp götürmediğine yönelik soruşturtma kapsamında evde arama yapmış olabileceği bildiriliyor.

CBS News televizyonuna konuşan bir yetkili, evden birçok kutunun çıkarıldığını söyledi. Aynı yetkili, "Evin hiçbir kapısı kırılmadı. Arama da öğleden sonra geç saatlerde tamamlandı" dedi.

ABD'de daha önce hiç eski bir başkanın evi FBI ajanlarınca aranmamıştı.

Trump: Cumhuriyetçi Parti'yi ve beni bir kez daha durdurmaya çalışıyorlar

Ülkede birçok uzman ise Trump'ın yayımladığı son videonun ise 2024'te yeniden başkan adayı olmak istediğinin en güçlü işareti olduğunu söylüyor.

Trump Salı günü destekçilerine gönderdiği elektronik postada, kendisini ve diğer Cumhuriyetçilerini, "siyasi nüfuzu ve kamuoyu araştırmalarında görülen kendisine yönelik büyük destek" nedeniyle hedef alındığını savundu. Trump, "Cumhuriyetçi Parti'yi ve beni bir kez daha durdurmaya çalışıyorlar. Hukuksuzluk, siyasi zulüm, Cadı Avı...Bunların hepsi açığa çıkarılmalı ve durdurulmalı" dedi.

ABD'de halen;

-Temsilciler Meclisi'nin oluşturduğu özel komisyon, Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre saldırısı öncesindeki ve sırasındaki tavrını,

-Adalet Bakanlığı, Trump'ın kaybettiği 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye çalışıp çalışmadığını,

-Georgia eyaletinin Fulton bölgesinde de bir savcı, Trump ve yakınlarının, eyalette başkanlık seçimlerinin sonuçlarına müdahale etmeye çalışıp çalışmadığını soruşturuyor.