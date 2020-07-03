ABD'de ilaç şirketine rüşvet operasyonunda Türkiye'nin de adı geçiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Boston merkezli Alexion Pharmaceuticals Inc. adlı ilaç şirketine 'Soliris' adlı ilaç için Türkiye ve Rusya ile ilgili 21 milyon dolarlık ceza kesti.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in aktardığına göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) göre, Alexion Pharmaceuticals Inc.'in defter kayıtları incelendi.

2010 ile 2015 yılları arasında şirketin muhasebe kayıtlarında bazı ihlaller olduğu belirlendi. Yapılan araştırmalarda Boston merkezli şirketin ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası’nın (FCPA) ihlal ve suistimal edildiği ifade edildi.

Yapılan incelemelerde ise ilaç şirketinin, Türkiye ve Rusya’da yetkilileri uygunsuz bir şekilde etkilemek için para ödediği iddia edildi.

Bostonlu ilaç şirketi iddiaları reddetme veya kabul etmek yerine SEC ile anlaşma yolunu tercih etti. Böylece şirket ABD Hükümeti’ne 21 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı. SEC’in açıklamasında Soliris adlı ilacın Alexion Pharmaceuticals tarafından Türkiye’de 2009 yılında satılmaya başlandığı ifade edildi.