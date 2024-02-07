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ABD’de ilk defa bir anne, oğlunun gerçekleştirdiği silahlı katliamdan ötürü suçlu bulundu

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ABD’nin Michigan eyaletinde bir anne, oğlunun bir lisede gerçekleştirdiği silahlı saldırıdan ötürü suçlu bulundu
ABD’de ilk defa bir anne, oğlunun gerçekleştirdiği silahlı katliamdan ötürü suçlu bulundu

Oğulları ise Oxford Lisesi’nde düzenlediği ve dört sınıf arkadaşını öldürdüğü saldırıdan ötürü ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Saldırıda yedi kişi de yaralanmıştı.

Jüri üyelerine seslenen hakim, “Sanırım hayatınızdaki en zor şeyi yaptınız” dedi.

Jennifer Crumbley, kasıtsız cinayet işlemekten ötürü en fazla 15 yıl hapis cezası öngören dört ayrı suçtan yargılanıyordu.

Saldırıda yakınlarını kaybeden bazı aile üyeleri ise rahatladıklarını açıkladı.

Crumbley çifti, oğullarının saldırıda kullandığı silahı birkaç gün önce satın almıştı.

Polis, saldırının ardından aileyi suçlamış ve ihbar üzerine saklandıkları endüstriyel bir alanda çifti yakalamıştı.

İki yıldır da kefalet ödemelerine izin verilmeden vilayet cezaevinde kalıyorlardı.

James Crumbley’nin davası Mart ayında başlayacak.

Dava sırasında savcılar Ethan Crumbley’nin akıl sağlığı için yardım almak istediğine ve halüsinasyonlar gördüğüne dair deliller sunarak ailenin yardımcı olmadığını aktardı.

Jennifer Crumbley ise oğlunun akıl sağlığı sorunları olduğunu düşünmediğini söyledi.

Saldırının olduğu sabah çocuklarını eve getirmeyi reddettiler

Saldırının olduğu sabah aile, çocuklarının çizdiği rahatsız edici bir resimle ilgili okuldaki bir toplantıyı kısa keserek 15 yaşındaki çocuklarını eve götürmeyi reddetti.

Okul yetkilileri ise silah bulunan sırt çantasını kontrol etmeden Ethan’ı sınıfa geri gönderdi.

Bazı uzmanlara göre Crumbley çiftine yöneltilen suçlamalar, çocukları silahlı saldırı gerçekleştiren ailelere karşı bu tarz davaların açılmasını sağlayabilir.

Pennsylvania Üniversitesi’nden hukuk ve psikiyatri alanında profesör olan Stephen J Morse, davanın sonucuna katılmıyor.

Morse, Ethan Crumbley’nin suçlu olduğunu itiraf ettiği için tek sorumlu olduğunu düşünüyor; aynı zamanda bu sonucun bu tarz davalarda bir günah keçisi aramaya yol açabileceğini söylüyor:

“Dünyanın en iyi annesi olmadığını görebiliyorum, ancak bu bir suç değil.”

Michigan Üniversitesi’nden Frank Vandervort ise bu davanın kendine özgü yanları olduğunu ve bir emsal teşkil edeceğini düşünmediğini söyledi.

Savcılar dava sırasında Crumbley’nin ilişkisinin olduğu bir adamla mesajlaşmalarında “oğlunun aptalca bir şey yapmasından korktuğuna” dair ifadeler kullandığını gösterdi.

Kürsüye çıktığında Jennifer Crumbley ise oğluna silah alınmasından ötürü eşini suçladı.

Bazı aile üyeleri ise okul yöneticilerinin de benzer suçlamalarla yargılanması gerektiği görüşünde.

Bu, bir çocuğun gerçekleştirdiği saldırıdan ötürü ilk defa bir aile üyesinin suçlu bulunduğu dava oldu.

45 yaşındaki Jennifer Crumbley, 17 yaşındaki oğlu Ethan’ın 30 Kasım 2021’de gerçekleştirdiği ve dört kişinin ölümüne yol açan saldırıyla ilişkili olarak kasıtsız cinayet suçlamasıyla yargılanıyordu.

Oğlunun silah edinmesine göz yummak ve işaretleri görmezden gelmekle itham edilen Crumbley, jüri tarafından suçlu bulundu.

Eşi James Crumbley de ayrı bir davada benzer suçlamalarla yargılanacak.

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