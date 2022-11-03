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ABD’de Mega Millions’ta büyük ikramiye 119 milyon dolara çıktı

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ABD'de Mega Millions piyangosunun çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan olmadı, bir sonraki çekiliş için ikramiye rakamı 119 milyon dolara yükseldi.
ABD’de Mega Millions’ta büyük ikramiye 119 milyon dolara çıktı

ABD’nin önemli piyangolarından Mega Millions’ta büyük ikramiye devrederken, yedi kişi beş beyaz topun hepsini eşleştirerek 1’er milyon dolar kazandı. Talihlilerin Florida, Georgia, New York (2), Ohio, Texas ve Virginia eyaletlerinden olduğu bilgisi paylaşıldı.

Texaslı talihlinin, kazanması durumunda rakamı yükselten “Megaplier” seçeneğini işaretlediği için kazancını 3 milyon dolara çıkardığı belirtildi.

New York’ta otoyol kenarlarındaki Mega Millions tabelalarına ve çekiliş yapılan mekanlardaki ekranlara cuma günü yapılacak yeni çekilişin ikramiyesi olarak 119 milyon dolar rakamı yazıldı.

ABD’nin 44 eyaletinde oynanan Mega Millions’ta büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinin 302 milyonda bir olduğu belirtiliyor. 

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