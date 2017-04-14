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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son iki yılın zirvesinde

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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son iki yılın zirvesinde
ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında önemli ipucu sağlayan petrol sondaj kulesi sayısının son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

Dünyanın en büyük üçüncü petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık rapora göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 11 petrol sondaj kulesi daha hizmete alındı.

Böylece, ABD'deki toplam petrol sondaj kulesi sayısı 683'e çıkarak 2015'in nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Baker Hughes, ayrıca ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısının 13 hafta üst üste artış kaydettiği bilgisini de paylaştı.

 PETROL ÜRETİMİ 8 HAFTADIR ARTIYOR

Düşük petrol fiyatlarından olumsuz etkilenen ABD ham petrol üretiminde de toparlama görülürken, ülkede petrol üretimi son 8 haftadır üst üste yükseldi.

AA muhabirinin ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ekim ayında günlük ortalama 8,45 milyon varile kadar gerileyen ABD ham petrol üretimi son 8 haftadır artış kaydederek geçen hafta 9,23 milyon varile kadar yükseldi.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın bu yılın başından itibaren üretim seviyelerini azaltmasına işaret ederek, bunun petrol fiyatlarını artırdığını ve bu sayede de Amerikan petrol sektörüne yatırımların geri dönmeye başladığını belirtti.

EIA'nın nisan ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu sene günlük ortalama 9,2 milyon varil, gelecek yıl da 9,9 milyon varil olması öngörülüyo

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