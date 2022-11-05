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ABD’de piyango ödülü 1,5 miyar dolara yükseldi

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39 çekilişte ödül kimseye çıkmayınca, ABD piyangosu Powerball bugün kazanana 1,5 milyar dolar ödül getirecek.
ABD’de piyango ödülü 1,5 miyar dolara yükseldi

ABD’de yaklaşan ara seçimler öncesinde yapılan anketlerde en büyük sorun olarak birinci sırada gösterilen ekonominin sıkıntılarını yasayan Amerikalıların umudu piyango oldu.

ABD’nin en büyük piyangolarından olan Powerball’da 1,2 milyar dolarlık dev ikramiye önceki gece de kimseye çıkmayarak devredince 1,5 milyar dolara yükseldi. Cumartesi gecesi yapılacak yeni çekilişte ikramiye 1,5 milyar dolarla Amerikan tarihinin en büyük ödülü olarak yer aldı. 3 Ağustos’tan bu yana Powerball ödülü hiç kimseye çıkmıyor.

6 sayının tamamını tutturan olmayınca 39 çekiliş arka arkaya yapıldı. Cumartesi günü 1,5 milyar dolarlık ödülü bir kişi kazanırsa iki tercih yapma hakkı var. Ya bu parayı 29 yıl boyunca yıllık olarak alacak ya da vergi kesintileri sonrası 745 milyon doları tek seferde kazanacak. Genelde Powerball’da kazananlar parayı nakit olarak almayı tercih ediyor.

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