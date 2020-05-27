ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd için binlerce kişi sokaklara döküldü

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde elleri kelepçelenerek yüz üstü yere yatırılan 46 yaşındaki George Floyd, Derek Chauvin isimli polisin dizini boğazına bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Floyd'un ölümü üzerine binlerce kişi, Minneapolis sokaklarını doldurarak adalet istedi.

Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen Floyd’un öldürülmesini protesto eden binlerce kişi “Nefes alamıyoruz”, ''Adalet sağlanmalı'' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. Polis ise, adalet isteyen halka biber gazıyla saldırdı.

TEPKİYE RAĞMEN İŞKENCEYE DEVAM ETTİ

George Floyd'un ölümünün kaydedildiği videoda, Floyd'un polis aracının yanında yüz üstü yere yatırıldığı görülüyor. Beyaz bir polisin boynuna diziyle sert şekilde bastırdığı Floyd defalarca “Nefes alamıyorum” diyor. Siyahi adamın “Bunlar beni öldürecek” dediği de duyuluyor. Çevredekilerin “Zaten yakaladınız, en azından bırakın nefes alsın” ve “Onu şimdiye kadar arabaya koyabilirdiniz, size karşı koymuyor bile” tepkilerine rağmen polis işkenceye devam ediyor.

“Burnu kanıyor”, “Kendinden geçti”, “Onu boğuyorsunuz” ve “Nabzını kontrol edin” uyarılarına ise diğer polis “Uyuşturucu kullanmayın çocuklar” yanıtını veriyor. George Floyd'un bilincini kaybedip hareketsiz kalmasına rağmen boynuna bastırmaya devam eden polis, “Bundan keyif alıyorsun, vücut dilinden anlaşılıyor” diyen çevredekileri biber gazı sıkmakla tehdit ediyor. Ardından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Floyd'un vefat ettiği anlaşıldı. Polislerin görevlerine ise son verildi.