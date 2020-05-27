  • BIST 105.060
  • Altın 370,652
  • Dolar 6,7705
  • Euro 7,4307
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd için binlerce kişi sokaklara döküldü

» »
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd için binlerce kişi sokaklara dökülerek adalet istedi. Polis, polis şiddetini protesto edenlere biber gazıyla saldırdı.
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd için binlerce kişi sokaklara döküldü

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde elleri kelepçelenerek yüz üstü yere yatırılan 46 yaşındaki George Floyd, Derek Chauvin isimli polisin dizini boğazına bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Floyd'un ölümü üzerine binlerce kişi, Minneapolis sokaklarını doldurarak adalet istedi. 

Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen Floyd’un öldürülmesini protesto eden binlerce kişi “Nefes alamıyoruz”, ''Adalet sağlanmalı'' yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı. Polis ise, adalet isteyen halka biber gazıyla saldırdı.

TEPKİYE RAĞMEN İŞKENCEYE DEVAM ETTİ

George Floyd'un ölümünün kaydedildiği videoda, Floyd'un  polis aracının yanında yüz üstü yere yatırıldığı görülüyor. Beyaz bir polisin boynuna diziyle sert şekilde bastırdığı Floyd defalarca “Nefes alamıyorum” diyor. Siyahi adamın “Bunlar beni öldürecek” dediği de duyuluyor. Çevredekilerin “Zaten yakaladınız, en azından bırakın nefes alsın” ve “Onu şimdiye kadar arabaya koyabilirdiniz, size karşı koymuyor bile” tepkilerine rağmen polis işkenceye devam ediyor.

“Burnu kanıyor”, “Kendinden geçti”, “Onu boğuyorsunuz” ve “Nabzını kontrol edin” uyarılarına ise diğer polis “Uyuşturucu kullanmayın çocuklar” yanıtını veriyor. George Floyd'un bilincini kaybedip hareketsiz kalmasına rağmen boynuna bastırmaya devam eden polis, “Bundan keyif alıyorsun, vücut dilinden anlaşılıyor” diyen çevredekileri biber gazı sıkmakla tehdit ediyor. Ardından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Floyd'un vefat ettiği anlaşıldı. Polislerin görevlerine ise son verildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD petrol endüstrisinde 200'den fazla şirket iflas etti26 Mayıs 2020 Salı 11:49
  • Noam Chomsky: ABD, Trump'ın yanlış kararları nedeniyle felakete koşuyor26 Mayıs 2020 Salı 07:55
  • Guatemala'nın beyaz bayrakları salgının ölümcül yan etkisine işaret ediyor: Açlık26 Mayıs 2020 Salı 06:36
  • Las Vegas, kumarhaneleri yeniden açmak için hazırlık yapıyor25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:20
  • ABD'lilerin yüzde 50'sine göre Bill Gates, koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için kullanıyor25 Mayıs 2020 Pazartesi 13:10
  • Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasında artan gerginliğin büyüme endişelerini güçlendirmesi ile birlikte dar bir alanda kaldı25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:11
  • Beyaz Saray Danışmanı: "Mayıs ayında ABD’de işsizlik yüzde 20’yi aşacak"25 Mayıs 2020 Pazartesi 08:53
  • Dünya Sağlık Örgütü: Salgının yeni merkez üssü Latin Amerika23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:34
  • ABD'den Uygur Türklerine Yönelik İnsan Hakları İhlalleri Nedeniyle Çinli 9 Kuruluşa Yaptırım23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:22
  • ABD, Açık Semalar Anlaşması’ndan resmen çekildi23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti