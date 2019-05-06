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ABD'de yüksek kiralar çalışanları bunalttı: Otoparklarda ofis akımı

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ABD’nin birçok şehrinde artan kiralar çalışanları bunalttı ve bu durum #WePark hareketinin başlamasına yol açtı.
ABD'de yüksek kiralar çalışanları bunalttı: Otoparklarda ofis akımı

Ofis kiralarını karşılayamayan birçok kişi yol kenarında saati 2.5 dolar olan otoparklarda çalışmaya başladı. Bu akım 10 gün içerisinde Avrupa’ya da sıçradı.

Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre ABD basını sık sık Facebook, Google gibi şirketlerin çalışanlarının bile San Francisco’da bütçelerine göre ev tutmakta zorlandığına dair haberleri sık sık kaleme alıyor. Konut kiralarındaki bu artışın fazlası ofis kiralarında yaşanıyor. San Francisco’nun merkezinde ofis kiraları son 1 yılda yüzde 10 artarak metrekaresi 850 dolara ulaşmış durumda. Yani 100 metrekare bir ofise aylık 85 bin dolar ödeniyor.

'POLİS KENDİ HALİNE BIRAKTI'

İşte artan bu fiyatlar San Francisco’da yeni bir akımın doğmasına sebep oldu. Girişimci Victor Pontis yaklaşık 10 gün önce yol kenarında saati 2.5 dolar olan otopark alanının günlük ücretini ödeyerek masasını koydu ve bilgisayarında çalışmaya başladı. Pontis’in Twitter hesabından aktardığına göre park yeri arayan bazı şoförler kendisine ters bakışlar atsa da herhangi bir sorun yaşamadı. Bunun yanında birisinin şikayeti üzerine gelen polis de “Olay çıkmasın” diyerek Pontis’i kendi haline bıraktı.

 

 

​ÜCRET ÇOK UCUZ

Pontis’in #WePark hashtagiyle paylaştığı bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bunun üzerine yine San Francisco’da yeni bir #WePark etkinliği düzenlendi. Bu sefer Pontis’e yaklaşık 30 kişi daha katıldı. Katılımcılar telefonlarındaki veya belediyenin sağladığı interneti kullanarak çalıştı. Etkinliğe katılan Jean Walsh otopark ücretlerinin şehrin emlak değeri düşünüldüğünde çok ucuz olduğunu vurguladı.

Şehirlerin değerli gayrimenkullerini otopark olarak harcadığını da söyleyen Pontis konuyla ilgili olarak “Sokaklar sadece araç bırakılan değil insanların yaşadığı yerler olmalı” ifadelerini kullandı

KÜRESEL ISINMA VURGUSU

#WePark etkinlikleri San Francisco’da başladı ve 10 gün içerisinde ABD’de diğer şehirlere ve Fransa’nın Toulouse şehrine yayıldı. Fransa’daki etkinliği gerçekleştiren 21 yaşındaki girişimci Valentin Décarpentrie, bulunduğu şehirde de kiraların yüksek olduğunu vurguladı. Ancak asıl sorunun küresel ısınma olduğunu vurgulayan Décarpentrie “Şehirler arabaların yarattığı hava kirliliğini azaltmak için yeterince çaba sarf etmiyor” açıklamasında bulundu.

 

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