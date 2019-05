ABD'de yüksek kiralar çalışanları bunalttı: Otoparklarda ofis akımı

Ofis kiralarını karşılayamayan birçok kişi yol kenarında saati 2.5 dolar olan otoparklarda çalışmaya başladı. Bu akım 10 gün içerisinde Avrupa’ya da sıçradı.

Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre ABD basını sık sık Facebook, Google gibi şirketlerin çalışanlarının bile San Francisco’da bütçelerine göre ev tutmakta zorlandığına dair haberleri sık sık kaleme alıyor. Konut kiralarındaki bu artışın fazlası ofis kiralarında yaşanıyor. San Francisco’nun merkezinde ofis kiraları son 1 yılda yüzde 10 artarak metrekaresi 850 dolara ulaşmış durumda. Yani 100 metrekare bir ofise aylık 85 bin dolar ödeniyor.

'POLİS KENDİ HALİNE BIRAKTI'

İşte artan bu fiyatlar San Francisco’da yeni bir akımın doğmasına sebep oldu. Girişimci Victor Pontis yaklaşık 10 gün önce yol kenarında saati 2.5 dolar olan otopark alanının günlük ücretini ödeyerek masasını koydu ve bilgisayarında çalışmaya başladı. Pontis’in Twitter hesabından aktardığına göre park yeri arayan bazı şoförler kendisine ters bakışlar atsa da herhangi bir sorun yaşamadı. Bunun yanında birisinin şikayeti üzerine gelen polis de “Olay çıkmasın” diyerek Pontis’i kendi haline bıraktı.

