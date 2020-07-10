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ABD’den BM Özel Raportörü Callamard’ın Süleymani raporuna tepki

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ABD’den BM Özel Raportörü Callamard’ın Süleymani raporuna tepki
ABD’den BM Özel Raportörü Callamard’ın Süleymani raporuna tepki

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından, İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin hava saldırısıyla öldürülmesine ilişkin hazırlanan rapor hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Raporda yer alan Süleymani’nin Irak’taki ABD varlığına saldırı hazırlığında olmadığı ve ABD’nin saldırısının “hukuksuz” olduğu yönündeki ifadeye tepki gösteren Mike Pompeo, şunları söyledi:

“Bayan Callamard’ın bulguları sahte. General Süleymani’yi öldüren hava saldırısı, İran İslam Cumhuriyeti ve Orta Doğu’daki ABD kuvvetleri ve çıkarları karşı desteklediği milisler tarafından önceki aylarda artan silahlı saldırılara bir karşılıktı.”

“ABD, saldırının uluslararası hukuk temeli konusunda şeffaftır”

Pompeo ayrıca, saldırının İran’ın ABD ve ulusal çıkarlarına oluşturduğu tehdide karşı caydırıcılık rolü üstlendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“ABD, saldırının uluslararası hukuk temeli konusunda şeffaftır. 8 Haziran 2020 tarihinde BM Güvenlik Kuruluna da belirttiğimiz gibi söz konusu saldırı ABD’nin meşru müdafaa hakkı kapsamında düzenlenmiştir. Başkan (Donald) Trump’ın da belirttiği gibi her zaman diplomatlarımızı, askerlerimizi ve tüm Amerikalıları koruyacağız.”

Callamard’ın raporu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin BM Cenevre Ofisi’nde basın toplantısı düzenleyen Agnes Callamard, ayrıca Süleymani’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD’nin düzenlediği hava saldırısında ölmesiyle ilgili hazırladığı rapora ilişkin de bilgi verdi.

Kasım Süleymani’nin, özellikle Irak’ta ABD çıkarlarına yönelik muhtemel bir saldırı hazırlığında olmadığını belirten Callamard, Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesinin “hukuksuz” olduğunu savundu.

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