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ABD’den, BM’in İdlib ateşkesi için destek açıklamasına engel

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ABD’den, BM’in İdlib ateşkesi için destek açıklamasına engel
ABD’den, BM’in İdlib ateşkesi için destek açıklamasına engel

Amerika Birleşik Devletleri’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib ateşkesine yönelik yapılacak destek açıklamasına engel olduğu iddia edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Moskova’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde gerçekleştirilen İdlib zirvesinde imzalanan ateşkes anlaşmasına yönelik, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden yapılacak destek açıklamasına engel oldu.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler temsilcisi VassilyNebenzia, Cuma günü Rusya tarafından talep edilen ve ateşkes anlaşmasına destek açıklamasının konu alındığı toplantı sonrası yaptığı açıklamada taraflardan birinin açıklamayı engellediğini ifade etti.

Nebenzia engel olan tarafı açıklamazken, diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, açıklamaya karşı çıkan ülke ABD oldu.

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