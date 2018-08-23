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ABD'den Çin'e yeni gümrük cezaları

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ABD 16 milyar dolar tutarındaki Çin menşeli malı daha cezalı gümrük kapsamına aldı. Çin yönetimi misillemeye başvurulacağını ve anlaşmazlığın Dünya Ticaret Örgütü'ne taşınacağını duyurdu.
ABD'den Çin'e yeni gümrük cezaları

ABD'nin Çin menşeli ürünlere koyduğu yeni ek gümrük vergisi uygulamaya girdi. Ek gümrük vergisi kesilecek yeni ürünlerin ithalat bedeli 16 milyar doları buluyor. Yaklaşık 50 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına uygulanması kararlaştırılan cezalı gümrüklerin 36 milyar dolarlık ilk bölümü Temmuz ayı başında yürürlüğe girmişti.

Çin yeni gümrük tarifesi uygulanmasını eleştirdi ve karşı önlem almaktan başka çarelerinin kalmadığını duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığının açıklamasında ABD'nin gümrük politikasının Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğu ve Çin mallarından ek gümrük vergisi kesilmesi nedeniyle teşkilata başvurulacağı belirtildi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, cezalı gümrük vergisi uygulamada Çin'in ABD'nin hızına yaklaşamayacağını söyledi. Ross bir televizyona verdiği demeçte "Tabii biraz misilleme yaparlar. Ama bizim mermimiz daha fazla. Çin bunu biliyor. Ekonomimizin onlardan çok daha güçlü olduğunu da biliyorlar” dedi.

Dünya ekonomisi olumsuz etkilenebilir

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında aylar önce başlayan ticari anlaşmazlık sürecinde her iki ülke de ek gümrük vergisi kararlaştırıyor ve tehditlerde bulunuyor. Çin ile ABD arasındaki çekişmenin küresel ekonomik durgunluğa yol açmasından endişe ediliyor.

ABD'nin Çin'e yönelttiği suçlamalar arasında "fikri mülkiyet hırsızlığı" da bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump Çin'in ikili ticarette aşırı fazla elde etmesini eleştiriliyordu. 

Yeni gümrük rejiminin yürürlüğe girmesine paralel olarak ABD ve Çin yetkilileri ticari anlaşmazlığı görüşmek üzere Haziran ayından bu yana ilk kez bir araya geldi. Çin heyeti iyimser olunduğunu duyururken Trump beklentilerin abartılmaması uyarısında bulundu. Görüşmelere Perşembe günü devam edilecek.

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