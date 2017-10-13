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ABD'den sonra İsrail de UNESCO'dan çekiliyor

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ABD'den sonra İsrail de UNESCO'dan çekiliyor
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin ardından ülkesinin de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) çekileceğini açıkladı.

Netanyahu, yaptığı yazılı açılamada, Dışişleri Bakanlığına "ABD'nin kararına paralel olarak UNESCO'dan çekilmek için hazırlık yapılması" talimatı verdiğini belirtti.

ABD'nin UNESCO'dan çekilme kararını "cesur ve etik" olarak niteleyen Netanyahu, bunun gerekçesinin ise kurumun "tarihi korumak yerine tahrip eden absürt bir tiyatroya dönüşmesi" olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, UNESCO'dan "İsrail karşıtı tutumu" ve "yapısal reform ihtiyacı" nedeniyle ayrıldığını açıklamıştı.

Bakanlık açıklamasında, "12 Ekim 2017'de Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin UNESCO'dan geri çekilme ve kurumda daimi gözlemci statüsünde olma kararını, UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova'ya iletmiştir. Bu, kolaylıkla alınan bir karar değildir. UNESCO'daki İsrail karşıtı tutumun devam etmesi ve kurumdaki yapısal reform ihtiyacı gibi ABD'nin taşıdığı endişelerin bir yansımasıdır." ifadelerine yer verilmişti.

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