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ABD'den Türkiye'ye yeni 'S-400 yaptırımı' tasarısı

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ABD'den Türkiye'ye yeni 'S-400 yaptırımı' tasarısı
ABD'den Türkiye'ye yeni 'S-400 yaptırımı' tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi’ne, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi alımından dolayı yaptırım uygulama teklifi sunuldu.

ABD Temsilciler Meclisi’ne, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemi alımından dolayı yaptırım uygulama teklifi sunuldu.

Sputnik'in haberine göre, Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Adam Kinzinger ve Michael McCaul ile Demokrat Abigail Spanberger tarafından sunulan tasarıya, “Rus silahlarının ihracatına karşı mücadele yasası” adı verildi. Tasarıda, S-400 tesliminin, mevcut ABD yasalarına göre yaptırım gerektiren “önemli bir anlaşma” olarak kabul edilmesi öneriliyor.

Tasarı, Kinzinger’in internet sitesinde yayınlandı.

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