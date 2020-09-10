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AB'den İngiltere'ye 'anlaşmaya uy' çağrısı

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AB'den İngiltere'ye 'anlaşmaya uy' çağrısı
AB'den İngiltere'ye 'anlaşmaya uy' çağrısı

AB Komisyonu, İngiltere'nin Brexit ayrılık anlaşmasının bazı maddelerini ihlal etmeyi planladığının ortaya çıkmasının ardından yapılan "AB-İngiltere Ayrılık Anlaşması Ortak Komite" toplantısı bitiminde açıklama yayımladı. Açıklamada, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ve İngiltere Başbakan Yardımcısı Michale Gove'un bugün Londra'da komite toplantısı gerçekleştirdiği kaydedildi. Brexit ayrılık anlaşmasının ve İrlanda protokolünün tam ve zamanında uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, anlaşmaya uyumun "yasal yükümlülük" olduğuna dikkat çekildi.

 

Anlaşmaya saygı

Açıklamada, "AB, bu anlaşmanın içeriğine ve ruhuna saygı gösterilmesini beklemektedir. Ayrılık anlaşmasının şartlarına uymamak uluslararası hukuku ihlal anlamını taşır. Bu durum güvene zarar vermekle birlikte gelecekteki ilişkilere yönelik müzakereleri de riske atar." ifadeleri kullanıldı.
 

"Tek taraflı değiştirilemez"

Ayrılık anlaşmasının 1 Şubat 2020'de yürürlüğe girdiği anımsatılan açıklamada, "AB veya İngiltere anlaşmayı tek taraflı olarak değiştiremez, düzeltemez, yorumlayamaz veya yok sayamaz. İrlanda ve Kuzey İrlanda protokolü de ayrılık anlaşmasının ana unsurlarından biridir." değerlendirmesinde bulunuldu.

 

Hukuk ihlali

İngiliz hükümetinin sunduğu tasarıyı geri çekmesi talep edilen açıklamada, "İngiltere'deki tasarının kabul edilmesi halinde, ayrılık anlaşması ve uluslararası hukuk son derece ciddi biçimde ihlal edilmiş olacaktır." ifadeleri kullanıldı. Ayrılık Anlaşması Ortak Komitesi, AB ve İngiltere'nin Brexit anlaşmasının uygulanmasını ve yorumlanmasını denetlemek ile ortaya çıkabilecek sorunların çözümü amacıyla kurulmuştu. Anlaşma gereği tarafların talep etmesi halinde komitenin 30 gün içinde bir araya gelmesi ve sorunları ele alması gerekiyor.

 

Süreç hakkında

AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile ticaret başta olmak üzere, ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor. Müzakerelerde, ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor. Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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