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ABD’li havayolu şirketi ‘üstünüzü örtün, kıyafetiniz uygunsuz’ denen yolcudan özür diledi

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American Airlines, 30 Haziran’da Jamaika’dan ABD’nin Miami kentine uçan yolcularından Tisha Rowe’dan, kıyafetinin uygunsuz olduğu gerekçesiyle “Üzerinize bir ceket alabilir misiniz” denip battaniyeyle yolculuk ettirildiği için özür diledi.
ABD’li havayolu şirketi ‘üstünüzü örtün, kıyafetiniz uygunsuz’ denen yolcudan özür diledi

37 yaşındaki Rowe, Jamaika’dan tatilden dönerken üzerinde bir şort ve straplez bluz olduğunu, uçaktaki kabin görevlilerinin kendisinden ‘üstünü başını örtmesinin istendiğini’ söyledi.

Rowe, önce karşı çıktığını ancak sekiz yaşındaki oğlunun huzursuz olduğunu görünce üzerine battaniye aldığını anlattı. “Kabin görevlisi bana kıyafetimin uygunsuz olduğunu, açıkta olan yerleri kapatmam gerektiğini söyledi” diyen Rowe battaniyeyle otururken kendisini aşağılanmış hissettiğini söyledi.

Vücut yapısıyla da alay edildiğini ve siyah olduğu için önyargıya maruz kaldığını söyleyen Rowe, “Siyah olduğumuz için sürekli denetim altında gibiyiz. Ben çok daha kısa şortlarla uçağa binen yolcular gördüm ve onlara tek bir kelime edilmedi” dedi.

Havayolu şirketinin sözcüsü, Rowe ve oğlundan özür dilediklerini ve bilet fiyatlarını iade ettiklerini açıklayarak, “Biz, Rowe ve oğluyla irtibata geçtik. Bilmesini isteriz ki şirketimiz ayrım gözetmeksizin herkese hizmet etmekten memnuniyet duyar” dedi.

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