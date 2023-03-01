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ABD’li ilaç firmasından insülin ilaç fiyatlarını yüzde 70 düşürme kararı

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ABD merkezli ilaç firması Eli Lilly, en sık reçete edilen insülin ilaçlarının liste fiyatlarını yüzde 70 düşüreceğini duyurdu.
ABD’li ilaç firmasından insülin ilaç fiyatlarını yüzde 70 düşürme kararı

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu indirimin en çok satılan iki insülin ilacı olan Humalog ve Humulin için bu yılın dördüncü çeyreği itibarıyla uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, markasız insülin enjeksiyonu Lispro’nun fiyatının da şişe başına 25 dolara düşürüleceği ve katılımcı eczanelerde 35 dolarlık fiyat tavanının uygulanacağı İnsülin Değer Programı’nın genişletileceği kaydedildi.

Eli Lilly Üst Yöneticisi (CEO) David Ricks, konuya ilişkin açıklamasında, mevcut sağlık sisteminin çoğu diyabetli insan için insüline erişimi sağladığını ancak herkes için uygun fiyatlı insülin ilacını sağlamadığını ve bunun değişmesi gerektiğini belirtti.

Ricks, “Bugün duyurduğumuz agresif fiyat indirimleri diyabetli Amerikalılar için gerçek bir fark yaratmalı.” değerlendirmesinde bulundu.

Eski insülin ilaçlarının yeniden fiyatlandırılmasında değişikliğe gidilmesi için çalıştıklarını belirten Ricks, ancak her 10 Amerikalıdan 7’sinin Eli Lilly’nin insüllin ilacını kullanmadığını, insülinin daha uygun fiyatlı hale getirilmesi için politika yapıcılara çağrıda bulundu.

Amerikan Diyabet Derneği’nin verilerine göre, ABD’deki diyabetli 37,3 milyon kişiden yaklaşık 8,4 milyonu insülin ilacı kullanıyor.

Eli Lilly, Fransa merkezli ilaç şirketi Sanofi ve Danimarka merkezli Novo Nordisk ile ABD insülin pazarının yüzde 90’ını oluşturuyor.

Eli Lilly’nin yüzde 70 indirime gideceği Humalog’un 5 paket enjeksiyon kalemi için liste fiyatı 530 dolar seviyesinde. 

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