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ABD’li siyasetçiler harekete geçti: ‘Türkiye’ye F-16 satmayın’

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ABD'de Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için lobi yapan isimlerin başında gelen ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat temsilci Chris Pappas, Türkiye ile ilişkiler ve savaş uçaklarının satışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
ABD’li siyasetçiler harekete geçti: ‘Türkiye’ye F-16 satmayın’

Türkiye ile ABD arasında son yıllarda gerilim yaratan konuların başında F-16 savaş uçaklarının satışı yer alıyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan iki şartın Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısından çıkarıldığını açıklamıştı.

Yunan lobisiyle içli dışlı olan ABD’de Demokrat Partili siyasetçi Chris Pappas, Türkiye’ye F-16 satışına karşı çıkan isimlerin başında geliyordu.

‘SATIŞI ÖNLEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Pappas, son dönemde Türkiye ile ilişkiler ve F-16 konusunda Yunan basınına konuştu. Pappas, Türkiye’nin Yunanistan ve Kıbrıs’ın hava sahasını ihlal ettiğini öne sürerken, “F-16’lar da dahil olmak üzere silah sistemlerinin Türkiye’ye satılması için hiçbir sebep yok.” dedi.

Pappas, Türkiye’ye F-16 satışını engellemek için çalışmalar yürüttüklerini de itiraf ederken, “Meclis’te bazı başarılar elde ettik ve Senato’daki meslektaşlarımızla birlikte F-16 satışlarını önlemek için çalışıyoruz.” dedi.

‘ABD’NİN ULUSAL GÜVENLİĞİ İÇİN…’

ABD’li siyasetçi, Türkiye’ye F-16 satışı ile ilgili olarak, “Bu sadece Yunanistan için değil, aynı zamanda ABD’deki dış politika stratejimiz ve ulusal güvenliğimiz için de önemli.” dedi.

ABD’de geçtiğimiz ay verilen bir karar ile, New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Maryland Senatörü Chris van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'ye F-16 satışını sınırlandırıcı koşullara bağlayan eklemeler, ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan çıkarılmıştı.

Senato'daki bu değişimde, Türkiye'nin Washington'da yürüttüğü diplomatik çabaların etkili olduğu açıklanırken, Ankara karara duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

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