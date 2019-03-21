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ABD'li vekil Omar: ABD, 16 yıl önce yasa dışı şekilde Irak'ı işgal etti ve arkasında yıkım ve ölümler bırakarak çıktı

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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, ABD'nin Irak'ı işgalinin yıl dönümüne atıfta bulunarak, ABD'nin işgalinin 'yasa dışı' olduğunu ve arkasında ölümler bıraktığını belirtti.
ABD'li vekil Omar: ABD, 16 yıl önce yasa dışı şekilde Irak'ı işgal etti ve arkasında yıkım ve ölümler bırakarak çıktı

Omar, ABD'nin 2003'te Irak işgalinin yıldönümünde konuya ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Açıklamasında, ABD'nin Irak'ı işgalini eleştiren Omar, ""ABD, 16 yıl önce yasa dışı şekilde Irak'ı işgal etti ve arkasında yıkım ve ölümler bırakarak çıktı. İşgal sırasında 4 bin 496 ABD askeri ve 100 binden fazla Iraklı sivil öldü. Devam etmekte olan bölgesel istikrarsızlığa ve ABD'nin dünyanın gözündeki itibarına onarılamaz zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Omar, "söyledikleri yalanlarla" işgale ortam hazırlayanların sorumlu tutulması gerektiğini belirterek şunları kaydetti: "Başkan George Bush, Ekim 2002'de, Saddam Hüseyin'in kitlesel biyolojik silahlar bulundurduğunu söyledi. Bu yalandı. (Dönemin ABD Başkan Yardımcısı) Dick Cheney, defalarca 9/11 saldırılarının faillerinin Irak istihbaratıyla görüşme yaptığını söyledi. Bu yalandı. Cheney, Ağustos 2002'de 'Saddam Hüseyin'in artık kitle imha silahlarına sahip olduğuna şüphe yok.' dedi. Bu da yalandı. Tüm bu açıklamalar sadece yanlış değildi, istihbarat kurumları tarafından yalan olduğu da biliniyordu. Bu zamana kadar sorumlu tutulmadılar."

SANDERS: UYARILARDA BULUNMUŞTUM

ABD 2020 başkanlık seçimlerine aday adaylığını açıklayan Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders da işgali eleştirdi.

 

Sanders, Twitter'dan, "ABD, 16 yıl önce Irak'ı işgal etti. O zaman karşı çıkmış ve istenmeyen bedelleri konusunda uyarılarda bulunmuştum. Bugün hala bunun feci sonuçlarıyla uğraşıyoruz ve daha yıllarca uğraşacağız. Savaşa değil, diplomasiye odaklanan bir dış politikaya ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

IRAK'I GERİLETEN 'ÖZGÜRLÜK OPERASYONU'

ABD Başkanı Bush, 17 Mart 2003'te Saddam Hüseyin ve ailesine 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri, aksi takdirde askeri müdahaleyle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu. Bush, bu çağrıdan tam 2 gün sonra 19 Mart'ta ABD ve ona destek veren koalisyon güçlerinin Irak'a karşı askeri operasyon başlattığını duyurdu.

Irak'a 'istikrar ve demokrasi' getirileceği vadedilen operasyona 'Irak'ı Özgürleştirme Operasyonu' adı verildi. Ancak bu askeri müdahale çıkartılan mezhepsel savaş ve terör eylemlerinden dolayı yüz binlerce sivilin hayatını kaybetmesi, milyarlarca doların harcanması ve son olarak IŞİD'in ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

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