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ABD'nin büyük şehirlerinde nefret suçlarında önemli artış

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ABD'nin büyük şehirlerinde nefret suçlarında önemli artış
ABD'nin California Devlet Üniversitesi Nefret ve Köktencilik Araştırmaları Merkezinin yayınladığı rapora göre, 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla başta büyük şehirler olmak üzere ABD'de nefret suçlarının önemli ölçüde arttığı bildirildi.

NEW YORK VE CHİCAGO ŞEHİRLERİNDE 2016'DA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE NEFRET SUÇLARINDA YÜZDE 24 ARTIŞ TESPİT EDİLDİ

OHİO EYALETİNİN CİNCİNNATİ KENTİNDE NEFRET SUÇLARI YÜZDE 38 ARTIŞ GÖSTERİRKEN COLUMBUS KENTİNDE BU ORAN YÜZDE 10 OLDU

 ABD'nin California Devlet Üniversitesi Nefret ve Köktencilik Araştırmaları Merkezinin yayınladığı rapora göre, 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla başta büyük şehirler olmak üzere ABD'de nefret suçlarının önemli ölçüde arttığı bildirildi.

Rapora göre, başkanlık seçimi kampanyaları nedeniyle özellikle Müslüman ve Yahudilere karşı işlenen nefret suçlarında önemli bir artış olduğu tespit edildi.

ABD’nin New York ve Chicago şehirlerinde nefret suçlarında 2016 yılında 2015'e kıyasla yüzde 24 artış tespit edilirken New York eyaletinde bu suçların yüzde 20 civarında artış gösterdiği belirtildi.

Ohio eyaletinin Cincinnati kentinde nefret suçlarında yüzde 38 artış tespit edilen çalışma, Ohio eyaletinin Columbus kentinde bu artışın yüzde 10’u bulduğunu ortaya koydu.

ABD’nin Maryland eyaletinin Montgomery ilçesinde ise artış oranı yüzde 42 oldu.

Verilerin eyalet ve federal kurumlardan toplandığı ifade edilen çalışmada, Washington eyaleti Seattle kentinde de nefret suçlarının yüzde 6 arttığı kaydedildi.

 İSLAMOFOBİDE ARTIŞ

Çalışmaya göre, ABD’de nefret suçu işleyen grupların sayısı 2016 yılında 582’den 917’ye yükselirken Müslümanlar’a karşı nefret suçu işleyen grupların sayısı 2015 yılında 34 iken 2016’da bu 101'e çıktı.

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