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Abdülkerim Durmaz LAÜ’de futbolu konuştu

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen “LAÜ’de Bahar Söyleşileri” kapsamında usta Spor Adamı/Yazar ve Yorumcu Abdülkerim Durmaz LAÜ’nün konuğu oldu. 
Abdülkerim Durmaz LAÜ’de futbolu konuştu

Durmaz: LAÜ’ye geldiğim için çok mutlu oldum,davet ederseniz yine gelirim
LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’ndayoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşi programındaFenerbahçe Takımı eski futbolcusu ve futbol programı yorumcusu Abdülkerim Durmaz,LAÜ’ye geleceğim için çok heyecanlıydım, buraya geldiğim için çok mutlu oldum, davet ederseniz yine gelirim” dedi.

Durmaz: Fenerbahçe’ye gitmek benim için inanılmaz birşeydi
Öğrencilerden gelen sorular doğrultusunda ilerleyen söyleşi programındaDurmaz, 16 yaşındaKaragümrük takımındafutbola başladığını ve çok uzun süreli bir futbol kariyerinin olmadığını söyledi. 1984-85 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olduğunu, aynı sene Galatasaray’ında kendisini istediğini fakat Fenerbahçeli olduğundan dolayı Fenerbahçe’yi tercih ettiğinidile getiren Durmaz, “Fenerbahçe’ye gitmek benim için inanılmaz birşeydi, takımda beş yıl oynadım,80’li yıllarda taraftarın en sevdiği futbolculardandım” dedi.

Durmaz, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tatil edilmesi kararını eleştirdi
LAÜ öğrencileri ile biraraya gelen Durmaz, LAÜ Fenerbahçe Kulübü’nün yoğun ilgisi ile karşılaştı ve kulüp taraftarları tarafından Durmaz’a atkı ve çiçek takdimi yapıldı. 

Keyifli bir söyleşi geçirdiğini dile getiren Durmaz, LAÜ yönetimine misafirperverliğinden dolayı ayrıca teşekkürlerini iletti. LAÜ TV’ye verdiği röportajda ise Durmaz, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında, tribünde yaşanan olaylar nedeniyle, hakem Mete Kalkavan tarafından maçın tatil edilmesi kararını eleştirerek, Türkiye futbol tarihinde benzer olayların yaşanmasına rağmen böyle bir kararın alınmadığını ifade etti.

LAÜ’de gördüğü ilgiden çok memnun kaldığını belirtenDurmaz,coşkulu kalabalığa veLAÜ yönetimine teşekkür etti.Samimi söyleşinin sonunda Durmaz, LAÜ’ye bir kere daha gelmeyi ümit ettiğini söyleyerek, LAÜ Fenerbahçe Kulübü öğrencilerini kırmayarak öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Söyleşinin sonunda, Öğrenci Dekanı Özgür Yılmabaşar tarafından Durmaz’a Kıbrıs kültürünü yansıtan hatıra plaketi takdim edildi.  

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