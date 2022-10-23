ABD’yi sarsan cinsel istismar skandalı: ‘Epstein’a aşık olduğu için her istediğini yapıyordu’

Aralarında Bill Gates, Donald Trump, Prens Andrew, Kevin Spacey ve Bill Clinton gibi sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismin de adının geçtiği kişilere küçük kızları bulup, istismar edilmesine yardımcı olmakla suçlanan Ghislaine Maxwell, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ghislaine Maxwell, sevgilisi Jeffrey Epstein’a 18 yaşından küçük kızların taciz edilmesinde yardım ettiği için 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezinde tutulan Maxwell’e yakın kaynaklar o ve Epstein’in ilişkisi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

‘HİÇBİR ZAMAN KABUL ETMEDİ’

İngiliz Daily Mail gazetesi, Maxwell’in sahip olduğu tüm parasını kaybettiği bir dönemde Epstein ile tanıştığını ve reşit olmayan kızları onunla tanıştırmak için planları yönettiğini yazdı. Bu son kısım ne kadar biliniyor olsa da İngiliz basınına göre Maxwell’in bunu yapma nedeni Epstein ile evlenmek istemesiydi. Daily Mail, Maxwell’in ona küçük kızlar bulmasına rağmen Epstein’ın pedofili olduğunu hiçbir zaman kabul etmediğini yazdı.

Arkadaşları, Maxwell’in günde en az üç kez seks yapmak istediğini belirtirken, her ne kadar Epstein’a kız ayarlasa da bu durumdan pek hoşnut olmadığını öne sürdü. Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan kaynaklar, Ghislaine’in Epstein’a aşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini, ancak hiçbirinin gerçekleşmediğini belirtirken, “Onu elde etmek için ne isterse yaptı.” dedi.

İkilinin bir süre birliktelik yaşadığı biliniyordu. Ancak Maxwell, Epstein’in kız arkadaşı değil ‘sekreteri’ hatta ‘ona kız bulan kişi’ olarak tanınıyordu.

YAHUDİLERLE İLGİLİ TEPKİ ÇEKEN ESPRİ

Gazeteye konuşan bir kaynak, “Epstein zayıf kızlardan hoşlandığı için kendisini zayıf tutmakla ilgili şakalar yapardı. Bir keresinde “Nazilerin Yahudilere yaptığı gibi Auschwitz diyeti yapıyorum.” diye espri yaptı. Babasının ailesinin Holokost’ta yok olmuş birinin söylememesi gereken sözler” dedi.

İngiliz Daily Mail gazetesi, “Diğer kadınlarla özellikle de ondan çok genç kadınlarla birlikte olan biri Maxwell için neden çekici olsun?” sorusunu arkadaşlarına yöneltti. Ancak yanıt şaşırtıcıyıdı; “Ghislaine, sanırım, olup bitenlere karşı kendini kör etti. Tüm bunların altında onun özgürlükçü cinsel iştahı yatıyordu.” Ayrıca Maxwell’in bu süreç boyunca inanılmaz paralar kazandığının da altını çizdi. “Helikopterle seyahat edecek kadar zengindi” dedi.

30 MİLYON DOLAR KAZANDI

Toplamda 30 milyon dolar almıştı. İddia ettiği gibi kurbansa, gerçekten zengindi…

Maxwell’e yakın kişiler ayrıca, onun Epstein’i babasına benzettiğini, babası gibi Epstein’ın da kurnazlığı, sürüşü ve zekası olduğunu söylediğini aktardı.

Maxwell, son yaptığı açıklamada hakkındaki suçlamaları reddetmiş, “Bu hikayeden etkilenen birçok insan var, Epstein ile hiç tanışmamış bazı arkadaşlarım işlerini kaybetti. Bu yüzden, onunla hiç tanışmamış olanlar da dahil olmak üzere ödenen çok ağır bir bedel olduğunu düşünüyorum.” demişti.