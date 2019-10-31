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Acı biber sosu şişelerinden 207 milyon dolarlık uyuşturucu çıktı

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ABD'den Avustralya'ya gönderilen acı biber sosu şişelerinde, piyasa değeri yaklaşık 300 milyon Avustralya doları olan (207 milyon ABD doları) 400 kilo sentetik uyuşturucu (kristal metamfetamin) çıktı.
Acı biber sosu şişelerinden 207 milyon dolarlık uyuşturucu çıktı

Olayla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı.

Avustralya polisine göre ele geçirilen 768 şişe sos, Sydney'deki bir yeraltı laboratuvarında damıtılarak yeniden uyuşturucuya dönüştürülecekti.

Sydney Morning Herald gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, bunun çok karmaşık bir işlem olduğunu belirterek hem bu sosları gönderen hem de alan kişilerin kimya bilgisi olması gerektiğini söyledi.

Polis yetkilileri, uyuşturucunun kaynağını bulmak için ABD makamlarıyla iş birliği yaptıklarını söyledi.

Avustralya'da metamfetamin kullanımının görece azalmaya başlamasına karşın, hükümetin yayımladığı veriler, bu uyuşturucuya bağımlılık ve bunun yol açtığı zararın büyüdüğüne işaret ediyor.

Melbourne'de Haziran'da Tayland'dan gönderilen bir kargoda hoparlörlerin içine yerleştirilmiş 1,2 milyar Avustralya doları (Yaklaşık 840 milyon ABD doları) metamfetamin bulunmuştu.

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