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Afganları öldürmekle suçlanan İngiliz askerlere soruşturma

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İngiltere'de "İngiliz askerlerinin Afgan sivilleri öldürmesi" iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılacak.
Afganları öldürmekle suçlanan İngiliz askerlere soruşturma

İngiltere, “Afganistan’da İngiliz Silahlı Kuvvetlerinin sivilleri öldürdüğü” iddialarına dair bağımsız bir soruşturma yapılmasına karar verdi.

İngiliz basınındaki haberlere göre, Savunma Bakanlığında Devlet Bakanı Andrew Murrison, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Ben Wallace’ın 2005 Soruşturmalar Kanunu kapsamında soruşturmanın yapılmasına karar verdiğini söyledi. Murrison, soruşturma detaylarının “vakti gelince” açıklanacağına işaret etti.

Soruşturma kapsamında “2010-2013 döneminde İngiliz kuvvetlerinin faaliyetleri ve sivillerin öldürülmesi” iddialarına Bakanlığın verdiği yanıtın yeterli olup olmadığı incelenecek. 2023’ün ilk aylarında başlayacak soruşturmaya, Yargıç Haddon-Cave başkanlık edecek.

İşçi Partisinin Gölge Savunma Bakanı John Healey, sivilleri öldürme ve örtbas suçlamalarının çok ciddi olduğunu vurgulayarak soruşturmanın “İngiliz Özel Kuvvetlerinin itibarını korumak, askeri soruşturmalarda dürüstlük güvencesi vermek ve durumdan etkilenenler için adalet sağlamak” için önemli olduğuna dikkati çekti.

Kurbanların ailelerini temsil eden Leigh Day hukuk firması ortaklarından Tessa Gregory, İngiliz ve Afgan orduları ile önde gelen uluslararası örgütlerce bu suçlamaların daha önce de öne sürüldüğünü anımsattı. Gregory, soruşturmanın yıllar önce başlamış olması gerektiğinin altını çizdi. 

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