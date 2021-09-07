Afrika'da aşılama: Avrupa ve Amerika'nın yüzde 10'u kadar

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 17'sine ev sahipliği yapan Afrika, COVID-19 aşılama oranı en düşük kıta oldu. Kıtadaki aşılama oranı, Avrupa ve Amerika'nın yüzde 10'u kadar.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 17'sine ev sahipliği yapan Afrika, COVID-19 aşılama oranı en düşük kıta oldu. Kıtadaki aşılama oranı, Avrupa ve Amerika'nın yüzde 10'u kadar.

Ourworldindata'nın verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar kişinin yaşadığı kıtada şimdiye kadar yaklaşık 71 milyon kişiye en az bir doz COVID-19 aşısı uygulandı.

Afrika'da virüse karşı en az bir doz aşılananlarının oranı sadece yüzde 5,3 iken, bu oran yüzde 40'lık dünya ortalamasının da oldukça gerisinde kaldı.

Afrika'daki aşılama Avrupa ve Amerika'nın yüzde 10'u kadar

Eylül ayının ilk haftası itibarıyla aşılama oranı en yüksek kıta olan Güney Amerika'yı (yüzde 56), sırasıyla Avrupa (yüzde 54), Kuzey Amerika (yüzde 54), Asya (yüzde 45) , Okyanusya (yüzde 38) takip ederken, Afrika listenin sonunda yer aldı.

Aşı krizinde aşılamayan sorun: Ülke mi, gezegen mi?

2,2 milyar ile en fazla aşılama yapılan Asya'yı, 406 milyonla Avrupa, 323 milyonla Kuzey Amerika, 242 milyonla Güney Amerika, 71 milyonla Afrika ve 16 milyonla Okyanusya izledi.

Bu verilere göre, Afrika kıtasındaki aşılama oranı, Avrupa ve Amerika'nın yüzde 10'u kadar.

Kıtada aşılanan kişi sayısı, dünya genelinde aşılanan 3,2 milyar kişinin sadece yüzde 2,2'sini oluşturuyor.

Kıtada en fazla aşılama yapan ülke Fas oldu

Salgının üçüncü dalgasını yaşayan kıtada, vaka sayısı 8 milyona yaklaştı.

COVID-19 kaynaklı ölümlerin en düşük olduğu kıta ülkeleri ise Tanzanya, Sao Tome ve Prencipe, Komorlar ve Çad.

Nüfusunun yüzde 43’ünü aşılayan Fas, Afrika'da en fazla aşı yapan ülke oldu.

Afrika'da, COVID-19 vaka sayısı 7 milyon 993 bini aşarken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini geçti.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya’da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Libya’da kayıtlara geçti.

En az aşılama Gine-Bissau'da

Kıtada 19,1 milyon kişiyle en fazla aşılama yapan ülke olan Fas'ı, 13,1 milyonla Güney Afrika, 9,3 milyonla Mısır, 5,8 milyonla Tunus takip etti.

En az aşılama yapan kıta ülkeleri ise 31 binle Gine-Bissau, 55 binle Çad, 57 binle Güney Sudan, 60 binle Cibuti ve142 binle Benin oldu.

Aşı eşitsizliği yoksul ülkelerde durumu daha vahim hale getiriyor

Kıtada bazı ülkeler ekonomik nedenlerden dolayı aşı tedarikinde zorluk yaşarken, bazı ülkelerde ise halkın aşılanmaya karşı olması nedeniyle kullanılamayan aşılar imha edilmek zorunda kalınıyor.

Daha önce, Moritanya, Liberya, Gambiya, Güney Sudan, Sierra Leone, Malavi, Komorlar Birliği, Gine ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tarihi geçen aşılar imha edilmişti.

Aşı Milliyetçiliği nedir?

Aşı milliyetçiliği, ülkelerin aşı üretimi için temel bileşenleri biriktirmesi ve aşı kaynaklarını paylaşmayı reddetmesi olarak tanımlanıyor.

Bu kavram, bazı hükümetlerin kendi nüfusunu aşılamak için ilaç firmalarıyla anlaşma yapma ve başka ülkelerin önüne geçmesiyle ortaya çıktı.