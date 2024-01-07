Ağır Yaralama, Yaralama ve Kanunsuz Bıçak Taşımak

06.01.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, F.Y.(E-28), önceden kız arkadaşı olan Ç.M.G.(K-20)’nin Gemikonağı’ndaki ikametgahına giderek konuşmak maksadıyla ikametgaha giriş yaptıktan sonra, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Ç.M.G.’yi sol göğüs kısmından yaraladıktan sonra, ikametgah içerisinde bulunan M.A.Ç.(E-20)’yi de vücudunun muhtelif yerlerinden ağır şekilde yaralamıştır.

Ç.M.G. kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, M.A.Ç. ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. F.Y. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.