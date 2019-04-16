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AİHM, Anayasa Mahkemesi’nin ihraç edilen üyesi Altan’ın yaptığı başvuruyu haklı buldu

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’de başarısız darbe girişiminin ardından tutuklanan Anayasa Mahkemesi’nin eski Başkanvekili ve üyelerinden Alparslan Altan’ın yaptığı başvuruda Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.
AİHM, Anayasa Mahkemesi’nin ihraç edilen üyesi Altan’ın yaptığı başvuruyu haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’de başarısız darbe girişiminin ardından tutuklanan Anayasa Mahkemesi’nin eski Başkanvekili ve üyelerinden Alparslan Altan’ın yaptığı başvuruda Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

AİHM, Altan’ın Türkiye aleyhine 2017 yılında yaptığı başvuruyu salı günü karara bağladı.

AİHM, Altan’ın yaptığı başvuruyla ilgili olarak Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5. maddesinin 1. fıkrasını ihlal ettiğine hükmetti. AİHM'in ilgili dairesi, bu kararı 6'ya karşı 1 oy ile aldı. Mahkeme kararı gereği, Türkiye 10 bin euro tazminat ödeyecek.

Altan, Ankara savcılığı tarafından açılan soruşturma sonucu 16 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanmıştı. Anayasa Mahkemesi, 4 Ağustos 2016’daki oturumunda Altan’ın üyelikten ihraç edilmesi yolunda karar almıştı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 6 Mart’ta aldığı kararda, Alpaslan Altan’a 11 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.

Yargıtay heyetinin oy birliğiyle aldığı kararda, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu sabit görülen sanık Alparslan Altan'a, "örgütteki konumu, örgütte kaldığı süre ve kastının yoğunluğu" dikkate alınıp alt sınırdan uzaklaşılarak, önce 9 yıl hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza, daha sonra 13 yıl 6 aya çıkarıldı. Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak, ceza 11 yıl 3 aya indirildi.

Altan, bunun ardından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını kullanmıştı. Türkiye’deki duruşmalarda yaptığı savunmada ve AİHM’e yaptığı başvuruda suçlamaları kabul etmeyen Altan, örgüt üyesi olmadığını ve isnat olunan suça ilişkin somut delillerin bulunmadığını söylemişti.

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