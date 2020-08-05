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AİHM’e Taşınan Dava Konusundaki Haber Rum Basınında

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AİHM’e Taşınan Dava Konusundaki Haber Rum Basınında
AİHM’e Taşınan Dava Konusundaki Haber Rum Basınında

 “Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı’na” ait araziye ilişkin haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor. “Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı’na” ait Güney Lefkoşa’daki 4 buçuk dönümlük arazi üzerinde bulunan 4 binayla ilgili olarak, Güney Kıbrıs’ta iç hukuk yolunun tüketildiği ve davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşındığı konusunda “Yenidüzen” gazetesinde yer alan özel röportajla ilgili haberler, bugünkü Rum gazetelerinde de geniş bir şekilde yer buldu.

Haber Fileleftheros gazetesinde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Milyonlar İstiyorlar- Kıbrıs Türk Vakfı Özgür Bölgelerdeki Mülkü İçin AİHM’e Başvurdu”, Alithia’da “Kıbrıslı Tükler AİHM’de Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Milyonluk Tazminatlar İstiyor”, Politis’te “Kıbrıs Türk Malları İçin AİHM’e”, Haravgi’de ise “Kıbrıs Türk Malları İçin AİHM’de Davalar- Tazminat Olarak Milyonlarca Euro Ödenmesi Olası Bir Konu” başlıklarıyla yer buldu.

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