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AİK’in elektrik direklerini kesti, bakır kabloları çalıp hurdacıya sattı

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Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) elektrik enerjisi dağıtım ekipmanları çalınıyor. AİK ve Rum polisi, Güney Kıbrıs genelinde denetim yapılamadığı için bakır kablo hırsızlarının önüne geçemiyor.
AİK’in elektrik direklerini kesti, bakır kabloları çalıp hurdacıya sattı

Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) elektrik enerjisi dağıtım ekipmanları çalınıyor. AİK ve Rum polisi, Güney Kıbrıs genelinde denetim yapılamadığı için bakır kablo hırsızlarının önüne geçemiyor.

Alithia ve Fileleftheros’un haberine göre, yakın geçmişte AİK’e ait elektrik direklerinin kesildiği ve bakır tellerinin çalındığı iki olay meydana geldi. İlk olayla ilgisi görülen 33 yaşındaki Limasollu bir Rum yakalandı ve mahkemede hakkında 4 gün tutukluluk emri alındı.

Tutuklanan Rum’un Kandu köyü bölgesindeki 6 elektrik direğini keserek bin 400 metre uzunluğundaki bakır telleri çaldığı ve yaklaşık 2 bin 800 euro karşılığında hurdacıya sattığı belirlendi. Elektrik direklerinin kesilmesiyle AİK’in yaklaşık 4 bin 150 euro zarara uğratıldığı da kaydedildi.

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