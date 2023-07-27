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Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri tüm kütüphanelerde devam ediyor

»
Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri tüm kütüphanelerde devam ediyor.
Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri tüm kütüphanelerde devam ediyor
  • Kültür Dairesi’ne bağlı kütüphanelerde bugün (27 Temmuz Perşembe günü) Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri başlığı altında etkinlikler gerçekleştirildi
  • Araştırmacı Yazar Sevil Emirzade, Eğitim Bilimci Yazar Salih Sarpten, Sanatçılar Ali Özdağ ile Nejla Egemen, Yaşam Koçu Gül Naimoğlu ve Yazar Akile Ruh Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nin konuğu oldu

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin kütüphaneleri uğrak yeri haline getirme hedefiyle geçtiğimiz yıl Haziran ayında başlattığı Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri tüm kütüphanelerde devam ediyor.

Kültür Dairesi çatısı altında faaliyet gösteren, Lefkoşa’daki Milli Kütüphane ile Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik ve Değirmenlik Halk Kütüphaneleri’nde, 27 Temmuz 2023 Perşembe günü gerçekleştirilen Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri renkli görüntülere sahne oldu.

Program

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, etkinlik kapsamında Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’nin konuğu Araştırmacı Yazar Sevil Emirzade, Girne Halk Kütüphanesi’nin konuğu Eğitim Bilimci Yazar Salih Sarpten, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nin konuğu Sanatçılar Ali Özdağ ile Nejla Egemen, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nin konuğu Yaşam Koçu Gül Naimoğlu ve Değirmenlik Halk Kütüphanesi ve Kültür Evi’nin konuğu da Yazar Akile Ruh oldu. Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri çerçevesinde bugün Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde Kitap Tartışma etkinliği gerçekleştirilirken İskele ile Mehmetçik Halk Kütüphaneleri’nde ise Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları etkinlikleri yer aldı.

Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri 10 Ağustos 2023 Perşembe günü devam edecek…

Yaz ayları boyunca Kültür Dairesi bünyesindeki tüm kütüphanelerde farklı konu ve konuklarla 15 günde bir sürdürülecek olan Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliği  10 Ağustos Perşembe günü devam edecek. Etkinlik konukları ve saatleri ile ilgili detaylı bilgiler Kültür Dairesi ile Halk Kütüphaneleri’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

  • Kültür Dairesi’ne bağlı kütüphanelerde bugün (27 Temmuz Perşembe günü) Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri başlığı altında etkinlikler gerçekleştirildi
  • Araştırmacı Yazar Sevil Emirzade, Eğitim Bilimci Yazar Salih Sarpten, Sanatçılar Ali Özdağ ile Nejla Egemen, Yaşam Koçu Gül Naimoğlu ve Yazar Akile Ruh Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri’nin konuğu oldu

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin kütüphaneleri uğrak yeri haline getirme hedefiyle geçtiğimiz yıl Haziran ayında başlattığı Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri tüm kütüphanelerde devam ediyor.

Kültür Dairesi çatısı altında faaliyet gösteren, Lefkoşa’daki Milli Kütüphane ile Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik ve Değirmenlik Halk Kütüphaneleri’nde, 27 Temmuz 2023 Perşembe günü gerçekleştirilen Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri renkli görüntülere sahne oldu.

Program

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, etkinlik kapsamında Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’nin konuğu Araştırmacı Yazar Sevil Emirzade, Girne Halk Kütüphanesi’nin konuğu Eğitim Bilimci Yazar Salih Sarpten, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nin konuğu Sanatçılar Ali Özdağ ile Nejla Egemen, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nin konuğu Yaşam Koçu Gül Naimoğlu ve Değirmenlik Halk Kütüphanesi ve Kültür Evi’nin konuğu da Yazar Akile Ruh oldu. Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri çerçevesinde bugün Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde Kitap Tartışma etkinliği gerçekleştirilirken İskele ile Mehmetçik Halk Kütüphaneleri’nde ise Kıbrıs Türk Çocuk Oyunları etkinlikleri yer aldı.

Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri 10 Ağustos 2023 Perşembe günü devam edecek…

Yaz ayları boyunca Kültür Dairesi bünyesindeki tüm kütüphanelerde farklı konu ve konuklarla 15 günde bir sürdürülecek olan Akdeniz Esintileri Perşembe Sohbetleri etkinliği  10 Ağustos Perşembe günü devam edecek. Etkinlik konukları ve saatleri ile ilgili detaylı bilgiler Kültür Dairesi ile Halk Kütüphaneleri’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

 

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