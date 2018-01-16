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AKEL, Burcu'nun sondaj açıklamasını değerlendirdi

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AKEL, Burcu'nun sondaj açıklamasını değerlendirdi
AKEL, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun sondaj konusunda yaptığı açıklamayı değerlendirdi. AKEL'den yapılan açıklama şöyle:

"Bugün Gereken Şey Gereksiz Gerilimler Değil, Çözüm Çabasına Odaklanmaktır

Kıbrıs Cumhuriyeti doğal kaynakların bulunması ve değerlendirilmesi için Münhasır Ekonomik Bölge’de araştırma ve sondaj yapma egemenlik hakkına sahiptir. Bunu derken, bu lağvedilemez hakkın herhangi bir engel olmaksızın kesintisiz icrasının sadece Kıbrıs sorununun çözümüyle güvence altında olacağının tamamen bilincindeyiz. 
Kıbrıslıtürk liderin temsilcisi Sayın Barış Burcu’nun Türkiye’nin Akdeniz’de sondajlara başlayacağına ilişkin açıklaması talihsiz bir açıklamadır ve CransMontanasonrasında yaratılan zaten gergin olan havayı daha fazla kötüleştirmektedir. Sayın Burcu’nun da atıfta bulunduğu gibi, BM Genel Sekreteri’nin son raporunda Kıbrıs’ın etrafındaki doğal kaynakların ortak zenginlik olduğu belirtilmektedir. Bizzat Genel Sekreter’in hatırlattığı gibi, bu konuda Hristofyas-Talat görüş birliği mevcuttur ve dolayısıyla Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle bu mesele de çözülmüş olacaktır. 
Bugün yapılması gereken şey gereksiz gerilimler değil, çözüm çabasına odaklanmaktır. Bu zor hedefe ulaşmayı başarmak için izlememiz gereken yolu BM Genel Sekreteri son iki raporunda da göstermektedir. Stavros Malas bu yolu izleyecektir, çünkü sadece bu şekilde çözüme, kurtuluş ve yeniden birleşmeye ulaşabiliriz ve doğalgazı tam güvenlikle iki toplumun da çıkarına yönelik olarak değerlendirebiliriz.Kıbrıstürk tarafından da aynı yolu izlemesini talep ediyoruz."

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