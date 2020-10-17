AKEL: “Hükümeti gerekli tüm tedbirleri almaya çağırıyoruz”

AKEL, bugün Derinya barikatında gerçekleşecek etkinlikle ilgili olarak hükümeti gerekli tüm tedbirleyi almaya çağırdı. Açıklama şöyle:

AKEL, bugün Derinya barikatında gerçekleşecek etkinlikle ilgili olarak hükümeti gerekli tüm tedbirleyi almaya çağırdı. Açıklama şöyle:

Derinya barikatında bugün planlanan etkinlik, barışçıl çerçeveden olası bir sapma konusunda endişeleri artırmaktadır. Bunun gerçekleşmesi halinde, hem müzakerelerin yeniden başlama olasılığına hem de Kıbrıs sorununa çözüm olasılığına ciddi zararlar verilecektir.

Halkımızın işgal gücünün yeni oldu bittileriyle ilgili haklı öfkesinin, işgal altındaki topraklarda Türkiye ve yandaşlarının politikalarının gerçekleştirilmesini kolaylaştıran davranışlar ve şiddet olaylarıyla hiçbir ilgisi olmamalıdır.

AKEL günlerdir endişelerini hükümete iletmektedir ve ülkemize sadece zarar verecek durumlardan kaçınmak için gerekli tüm tedbirleri almaya çağırmaktadır.