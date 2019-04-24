AKEL ile DİSİ arasında Kıbrıs sorunundaki gelişmeler konusunda anlaşmazlık

AKEL ile DİSİ’nin, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun son açıklamalarından dolayı Kıbrıs konusunda yeniden, gerek gelişmelerle ilgili perspektifler, gerek de gelişmelerin özü konusunda fikir ayrılığına düştüğü haber verildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün yaptığı açıklamada, DİSİ partisi ve hükümet kanadından sızan bilgileri “bir şey beklendiği” konusunda kamuoyunun bir kısmını ikna etme ve böylece umudu seçim sonrasına kadar muhafaza etme çabasına bağladığını iletti.

DİSİ başkanı Averof Neofitu’nun ise, Kiprianu’nun açıklamalarına sert tepki gösterdiğini yazan gazete, Neofitu’nun gazeteye yaptığı açıklamada, AKEL Genel Sekreteri Kirpianu’yu “en nihayetinde ne istediğine karar verip kendilerine söylemeye” çağırdığını iletti.

Neofitu, Kiprianu’ya yönelik “en nihayetinde gelişmeler olmasını istiyor mu istemiyor mu?” sorusunu da yöneltti.

Kiprianu’nun, Kıbrıs sorununda önümüzdeki dönem içerisinde belirleyici gelişmeler yaşanmasının beklendiğine dair tahmin ve perspektiflerini selamlamasını beklediğini ifade eden Neofitu, Kiprianu’nun ise bunun aksine yalnızca bir çelişki sesi olduğunu belirtti.

Kiprianu’nun tutumundan ötürü şaşırdığını belirten Neofitu, kendisinin ise kısa zaman içerisinde Kıbrıs sorununda gelişmeler yaşanacağına inandığını ve inanmaya devam ettiğini söyledi.

Bu inancının nereden kaynaklandığının kendisine sorulması üzerine ise Neofitu, BM Genel Sekreteri Guterrres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili iyi niyet misyonu raporu taslağına gönderme yaparak, istediği cevapları alması için Kiprianu’yu da taslağı okumaya çağırdı.

Neofitu, Kiprianu’nun “umarım gelişmeler olur ve umarım Kıbrıs sorunundaki olgular çözüme doğru gider demek yerine, gelişmeler olacağına dair değerlendirmeleri eleştirdiğini” sözlerine ekledi.

Gazete, Kiprianu’nun ise, tezini gerekçelendirirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in son Ulusal Konsey toplantısında yaptığı ve siyasi parti başkanlarını yeni bir konferans yapılması olasılığı olmadığına dair bilgilendirdiği açıklamalarına atıfta bulunduğunu aktardı.

Gazete “BM’nin Tutumu” ara başlıklı haberinde ise, iki siyasi partinin meydana getirdiği anlaşmazlık ortamından bağımsız olarak, “BM içerisinden kaynakların” gazeteye ilettikleri tezi yinelemekle yükümlü olduğunu yazdı.

Bu kaynaklara göre, BM’nin nihai hedefinin, tüm müdahil taraflarla birlikte yaz içerisinde bir konferans toplanması olduğunun görüldüğünü yineleyen gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un tüm taraflarla iletişim içerisinde olduğunu ve BM Genel Sekreteri’nin raporunun Güvenlik Konseyi’nde ele alınmasının ardından hamlelerini yapacağını ekledi.

AKEL ile DİSİ arasındaki anlaşmazlık Alithia’da “Konferansla İlgili Bilgiler Seçim Öncesi Numarası”, Haravgi’de ise “Avrupa Parlamentosu Seçimleri Öncesinde Kıbrıs Sorunuyla İlgili Umut Yaratıyorlar” başlıklarıyla yer aldı.

CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN AÇIKLAMALARI RUM GAZETELERİNDE

Bu arada, gazeteler, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Guterres’in raporunu değerlendirdiği açıklamalara geniş yer verdi.

Haber, Politis gazetesinde “Mustafa Akıncı’dan Memnuniyet- Genel Sekreterin Raporu Dengeli”, Alithia’da “Genel Sekreterin Raporu Dengeli Fakat…”, Fileleftheros’ta “Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Raporuyla İlgili Şikâyetleri”, Haravgi’de ise “Akıncı: Genel Sekreterin Tutumu Dengeli- Kıbrıs Türk Lideri Görüş Birliklerini ve Çerçeveyi Temel Olarak Kabul Ediyor” başlıklarıyla yer aldı.