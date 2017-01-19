AKEL Rusya'nın tutumunu olumlu karşıladı

Rum siyasi partilerin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklamaları üzerinden eleştirilerde bulundukları belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum siyasi partilerin birer açıklama yaparak, hem Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Cenevre’deki Kıbrıs konferansına ve Rusya’nın konferansa çağrılmamasına ilişkin söylemlerini yorumladıklarını hem de bazı eleştirilerde bulunduklarını yazdı.

Habere göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Moskova’nın, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koymaya hazır olduğu şeklindeki Rusya’nın tutumunu memnuniyetle karşılarken Hükümet’e cephe açmaktan kaçındı.

Stefanu, Kıbrıs sorununun uluslararası boyutuna ilişkin karar alınması sürecinde, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin hazır bulunması gerektiğini ifade etti.

Stefanu, sürece sadece dahil olmakla kalmayarak, Güvenlik konusu ile çözümün uygulanmasına ilişkin sorumluluğu da üstlenmesi gerekenin Güvenlik Konseyi olduğunu savundu.

Rusya’nın, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak yıllardır muhafaza ettiği ilkelere dayalı tezlerine de atıfta bulunan Stefanu, Rusya’nın bu ilgisinin değerlendirilmesi için Hükümete çağrıda bulundu.

DİKO açıklamasında Lavrov’un açıklamalarının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i yalanlar nitelikte olduğuna atıfta bulundu.

DİKO, Lavrov’un açıklamasının, Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin, garantör ülke İngiltere dışında, Cenevre’ye davet edilmediğini ortaya koyduğunu, bu konuda da, 1 Aralık yemeğinde, konferansın toplanmasının güvence altına alınmasını önkoşulsuz ve şartsız bir şekilde kabul etmesinden dolayı Anastasiadis’in sorumlu olduğunu belirtti.

EDEK açıklamasında, bazı kişiler tarafından Güvenlik Konseyi üyelerinin, Kıbrıs sorununun uluslararası boyutunun çözümlenmesi ve ele alınması sürecine etkin katılımını engelleme çabasına ilişkin olarak Lavrov’un şikayette bulunduğunu ifade etti.

EDEK açıklamasında ayrıca Rum Hükümeti’nin, Amerikan ve İngiliz unsurlarının baskısına bir kez daha boyun eğdiğini öne sürdü.

Haravgi gazetesine göre Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, garantilerin devam etmesine ilişkin ısrarı terk etmesi için Türkiye’ye baskı yapılması gerektiğini savunurken, Rusya’nın tutumunun değerlendirilmesi için de hükümete çağrıda bulundu.