 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.154
  • Altın 146,708
  • Dolar 3,7984
  • Euro 4,0449
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADemirtaş ve Önder'in yargılanmalarına başlandı

AKEL Rusya'nın tutumunu olumlu karşıladı

»
AKEL Rusya'nın tutumunu olumlu karşıladı
Rum siyasi partilerin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklamaları üzerinden eleştirilerde bulundukları belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum siyasi partilerin birer açıklama yaparak, hem Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Cenevre’deki  Kıbrıs konferansına ve Rusya’nın konferansa çağrılmamasına ilişkin söylemlerini yorumladıklarını hem de bazı eleştirilerde bulunduklarını yazdı.

Habere göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Moskova’nın, Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koymaya hazır olduğu şeklindeki Rusya’nın tutumunu memnuniyetle karşılarken Hükümet’e cephe açmaktan kaçındı.

Stefanu, Kıbrıs sorununun uluslararası boyutuna ilişkin karar alınması sürecinde, Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin hazır bulunması gerektiğini ifade etti.

Stefanu, sürece sadece dahil olmakla kalmayarak, Güvenlik konusu ile çözümün uygulanmasına ilişkin sorumluluğu da üstlenmesi gerekenin Güvenlik Konseyi olduğunu savundu.

Rusya’nın, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak yıllardır muhafaza ettiği ilkelere dayalı tezlerine de atıfta bulunan Stefanu, Rusya’nın bu ilgisinin değerlendirilmesi için Hükümete çağrıda bulundu.

DİKO açıklamasında Lavrov’un açıklamalarının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i yalanlar nitelikte olduğuna atıfta bulundu.

DİKO, Lavrov’un açıklamasının, Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin, garantör ülke İngiltere dışında, Cenevre’ye davet edilmediğini ortaya koyduğunu, bu konuda da, 1 Aralık yemeğinde, konferansın toplanmasının güvence altına alınmasını önkoşulsuz ve şartsız bir şekilde kabul etmesinden dolayı Anastasiadis’in sorumlu olduğunu belirtti.

EDEK açıklamasında, bazı kişiler tarafından Güvenlik Konseyi üyelerinin, Kıbrıs sorununun uluslararası boyutunun çözümlenmesi ve ele alınması sürecine etkin katılımını engelleme çabasına ilişkin olarak Lavrov’un şikayette bulunduğunu ifade etti.

EDEK açıklamasında ayrıca Rum Hükümeti’nin, Amerikan ve İngiliz unsurlarının baskısına bir kez daha boyun eğdiğini öne sürdü.

Haravgi gazetesine göre Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, garantilerin devam etmesine ilişkin ısrarı terk etmesi için Türkiye’ye baskı yapılması gerektiğini savunurken, Rusya’nın tutumunun değerlendirilmesi için de hükümete çağrıda bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rum Hükümet Sözcüsü: Erdoğan’ın söyledikleri haritada ifade edilmedi18 Ocak 2017 Çarşamba 11:56
  • Güney'deki Türk malları kimin kullanımında ?18 Ocak 2017 Çarşamba 11:38
  • Anastasiadis Strazburg’a gidiyor18 Ocak 2017 Çarşamba 11:03
  • “Mont Pelerin'de sonuç alınması Türkiye'ye bağlı”18 Ocak 2017 Çarşamba 11:02
  • Rusya, Cenevre konusunda "hoşnutsuz"18 Ocak 2017 Çarşamba 11:00
  • Umman Sultanlığı’nın Güney Kıbrıs’a hediye ettiği gemi geliyor18 Ocak 2017 Çarşamba 10:58
  • Kıbrıs Rum tarafında Mont Pelerin öncesi telefon diplomasisi17 Ocak 2017 Salı 13:28
  • Kocas hakkında çıkan haberlerle ilgili konuştu: "Kirli basın"17 Ocak 2017 Salı 11:46
  • Anastasiadis Merkel ve Juncker’le görüştü17 Ocak 2017 Salı 11:45
  • Mahkeme avlusunda polisin elinden kaçtı!17 Ocak 2017 Salı 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti