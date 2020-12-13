  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 3'ü yerel 7 pozitif vaka!

Akıllı Telefon Film Yapım Atölyesi ARUCAD’da

» »
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 18 Aralık Cuma günü, Kuzey Kıbrıs’ta öğrenim gören lise öğrencilerine yönelik, “Cebindeki Sinema” isimli akıllı telefon film yapım atölyesi düzenliyor.   
Akıllı Telefon Film Yapım Atölyesi ARUCAD’da

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), 18 Aralık Cuma günü, Kuzey Kıbrıs’ta öğrenim gören lise öğrencilerine yönelik, “Cebindeki Sinema” isimli akıllı telefon film yapım atölyesi düzenliyor.    

 

ARUCAD’ın Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği atölye çalışmasında öğrencilere, akıllı telefonlarla film yapmanın incelikleri anlatılacak. Katılımcılar, atölye sonunda katılım belgesi almaya hak kazanacak.

Cep sineması konusunda verilen bilgilerle birlikte katılımcılar hiçbir teknik olanaksızlığa bağlı kalmaksızın düşledikleri filmlerini telefonları ile çekebilecekler. 

Atölye, hem Türkçe hem İngilizce olarak iki dilde gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olduğu  film yapım atölyesine öğrenciler, (0533) 833 07 07 numaralı WhatsApp hattına başvuruda bulunarak ayrıntılı bilgi alabilir.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Seyir Defterim" ARUCAD Art Space'te17 Kasım 2020 Salı 16:10
  • “Yükseköğrenim Eylem Planı” Çalışmaları Tamamlandı17 Kasım 2020 Salı 14:35
  • 19 Mayıs TMK, ARUCAD’ı Ziyaret Etti15 Kasım 2020 Pazar 11:12
  • GCE A-Level Sonuçlarına Göre Başarı Bursu Almaya Hak Kazanan 15 Öğrenci Belirlendi10 Kasım 2020 Salı 14:28
  • ARUCAD, Atatürk’ü Andı10 Kasım 2020 Salı 14:26
  • ARUCAD, yaratıcı atölye çalışmaları başladı         08 Kasım 2020 Pazar 16:20
  • ARUCAD'da Yaratıcı Atölyeler Başladı08 Kasım 2020 Pazar 14:33
  • YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı06 Kasım 2020 Cuma 15:08
  • MEB ‘siber saldırı’ demişti: EBA, öğrenciler derse girmeye çalışınca çökmüş05 Kasım 2020 Perşembe 18:41
  • Burs başvuruları yarın ve Cuma günü gerçekleştirilebilecek04 Kasım 2020 Çarşamba 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti