Akın Cellatoğlu: Türkiye'deki öğrencilerin, KKTC üniversite tercihlerinde ciddi bir artış var

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akın Cellatoğlu, Türkiye’deki öğrencilerin Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelere kaydıyla ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamada bulundu.

“TÜRKİYE’DEKİ ÖĞRENCİLERİN KKTC ÜNİVERSİTELERİ TERCİHİNDE ARTIŞ VAR”

LAÜ özelinde ek kontenjandan yerleşen öğrenci sayısıyla hedeflerine ciddi şekilde ulaştıklarını ifade eden Cellatoğlu, kayıt yaptıran öğrenci sayısının yüksek olduğunu söyledi. “Türkiye’deki öğrencilerin KKTC üniversiteleri tercihinde artış var.” diyen Cellatoğlu, LAÜ’nün öğrenci sayısının arttığını bu nedenle memnuniyet duyduklarını ifade etti.

“KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİ SAYISINDA CİDDİ BİR ARTIŞ VAR”

Üniversitelerdeki lisans ve ön lisans programlarında taban puanlarının kaldırılmasının kendilerine olumlu yansıdığının altını çizen Prof. Dr. Akın Cellatoğlu, kayıt yaptıran öğrenci sayısında ciddi bir artış yaşandığına vurgu yaptı. Cellatoğlu, pandemi tedirginliğinin öğrenciler üzerinden kalktığını belirtti.