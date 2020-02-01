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Akıncı İtfaiyenin Girne Şubesini Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün İtfaiyenin Girne şubesini ziyaret etti.
Akıncı İtfaiyenin Girne Şubesini Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün İtfaiyenin Girne şubesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ziyarette, her geçen gün nüfusu ve çok katlı bina sayısı artmakta olan Girne bölgesine, doğuda Bahçeli, batıda Akdeniz köyü ve bu sınırlar arasındaki dağların kuzey kısmında hizmet veren şubenin, olanakları ve olaylara müdahale kabiliyeti hakkında bilgi aldı.

Özellikle on katlı binaların artış gösterdiği bölgede, bu tür binalara olası bir yangında tam randımanlı olarak müdahale edecek yükseklikte bir hidrolik merdivene sahip itfaiye aracının mevcut olmamasının yanı sıra, diğer araç ve personel eksikliği olduğunu bilgisini de alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı; olası felaketlerle karşı karşıya kalınmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasının can ve mal kayıplarının önlenmesinde çok büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

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