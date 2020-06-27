Akıncılar köyünün geliştirilmesi için Başbakan Tatar’a öneriler sunuldu

Akıncılar köyünün kalkındırılıp geliştirilmesi için Başbakan Ersin Tatar’a köy halkı tarafından hazırlanan bir dizi öneri sunuldu.

İşte Başbakan’a sunulan öneriler:

Ercan havaalanı ve Kırklar türbesi yakınlarında bulunan Akıncılar köyü, geçmişte Kıbrıs’ın en büyük Türk köylerinden biriydi. Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde stratejik önemi büyük olan, bir yerleşim yeridir. Köyde bulunan tutsak tanklardan köye baktıģmızda köyün bir mağduriyet bölgesine dönüştüğünü görüyoruz.

Akıncılar’da bulunan Armağan tepesinden Güney Kıbrıs Rum kesimine baktığınızda iki taraf arasında büyük bir fark oluştuğunu görüyoruz. Sınırda kalan bir köy olarak da,

“AKINCILAR BİZİM AYNAMIZDIR”

Dolayısıyla köyün karşısındaki Rum yerleşkesi gibi yollar, binalar ve tarım alanları gibi yerlerin Akıncılar köyünde de aynı seviyeye veya daha iyi bir hale getirilmesi gerekmektedir. köyün nüfusunun artırılması ve köyün kalkınıp geliştirilmesi için aşağda sunduğumuz önerilerin hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

1.Akıncılar köyü kalkınmada öncelikli yöre ilan edilsin

2. Akıncılar köyünde yaşayanlara ve Akıncılar köyüne geri dönmek isteyen köylülere eski evlerinin tamiri için eski iş yerlerinin tamiri için yeni ev ve yeni iş yeri yapmaları için özel teşvik kredileri uygulansın

3. Akıncılar’da yaşayan ve Akıncılar’a geri dönmek isteyen köylülere tarımsal gıda üretiminin geliştirilmesi için özel teşvik kredileri uygulansın. Hayvan üreticiliğnin ve buna bağlı süt ve süt ürünlerinin Akıncılar’da üretiminin sağlanmasına olanak sağlaycak özel teşvik kredileri verilsin.

4. Bu teşvik kredilerinin verilmesi ile sağlanacak kaliteli ve verimli üretimin sonucunda üretilecek tarımsal gıda ürünlerinin köy dışındaki pazarlarda satışını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılsın.

5. Akıncılar da yaşayan ve Akıncılar’a geri dönecek köylülermizin çoçuklarına eğitimde özel kontenjanlar ve desdek bursları sağlansın

Yukarda sıraladığımız önerilerimizin gerçekleşmesi durumunda köyümüz eskisinden daha gelişmiş bir duruma gelecektir.’